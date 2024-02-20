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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: ضخ 350 طن سلع أساسية بمعارض المنيا.. ومشاركة 103 منافذ

وزير التموين خلال
وزير التموين خلال جولته التفقدية

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار ضخ السلع الأساسية بمعارض أهلا رمضان علي مستوي الجمهورية ، لافتا إلي أن هناك تنسيق مع الغرف التجارية والمحافظين لمتابعة ضخ السلع بصفة يومية بالمعارض.

وأشار وزير التموين إلي توافر مخزونات كبيرة من السلع الأساسية لتأمين احتياجات الدولة والمواطنين ومواجهة زيادة الإقبال المتوقع خلال الشهر الكريم .


من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائيه، الشركة تقوم بضخ 55 ألف طن سكر بكافة المعارض إضافة إلي 8200 طن لحوم طازجة، و 2000 طن لحوم مجمدة، و 2500  طن دواجن مجمدة.

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وقال عبد الباسط عبد النعيم مدير مديرية التموين بمحافظة المنيا، إن المحافظة يوجد يوجد بها  3 معارض اهلا رمضان رئيسية و 29 معرض وشادر فرعي بإجمالي 32 معرض و شادر على مستوي المحافظة، و 29 تشمل سيارات الخريجين و تحيا مصر و جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه، بحمولة تتراوح من 1 الي 3 أطنان.

ولفت إلي مشاركة 103 منافذ  تشمل فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة ومنافذ أمان ومنافذ وزارة الزراعة، من إجمالي 163 منفذ عام وخاص على مستوي المحافظة.

من جانبه أشار  حلمي الزهري وكيل مديرية التموين بمحافظة المنيا، إلي ضخ نحو 350 طن سلع غذائية يوميا في كافة المعارض بالمحافظة منها 40 طن سكر يومياً بتخفيضات تبدأ من 15 الي 30٪

وأوضح الزهري خلال جولة علي معارض أهلا رمضان بالمنيا بمشاركة المركز  الاعلامي لوزارة التموين، أن عدد البطاقات التموينية بالمحافظة تصل إلي مليون و 360 الف بطاقة يستفيد منها 4 ملايين و 63 الف مواطن، يمثلون 70 ٪ من إجمالي سكان المحافظة، يقومون بصرف السلع التموينية عبر 2287 بقال تمويني و 482 منفذ جمعيتي.

ونوه وكيل مديرية التموين بالمنيا، بصرف الخبز المدعم من خلال 3100 مخبز بلدى على مستوي المحافظة، لافتاً إلي أنه تم تحويل ثلثهم الي غاز طبيعي بدلا من السولار.

وكشف الزهري عن تحويل 18 مكتب تمويني الي مراكز خدمة مطورة، من اجمالى 73 مكتب على مستوي المحافظة، وجارى تطوير 9 ادارات وديوان المديريه من اجمالى 11 اداره سوف يتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي

وأضاف أن محافظة المنيا بها 8 صوامع بإجمالي سعات تخزينية 332 الف طن مقسمة الي 7 صوامع قطاع عام و هم صومعه العدوه سعة 5 آلاف طن، 3 صوامع فى بنى مزار بإجمالي سعات تخزينية 180 الف طن، وصومعة المنيا الجديده بسعة 90 ألف طن.

وتابع الزهري أن قطاع المطاحن يضم عدد من الصوامع وهم صومعة نفرتيتى بدماريس بسعة 25 الف طن، وصومعة ملوى بسعة 2000 طن، بينما توجد صومعه واحدة قطاع خاص بمطحن المتحدة بسعة تخزينية 30 ألف طن.

بدوره قال محمد عبد العزيز مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة في محافظة المنيا، إن الشركة لديها 50 فرع، منهم 20 فرع تجزئة ، و 5 هايبر ماركت ، و 25 فرع جملة، ومعارض السلع الغذائية مستمرة طوال العام.

وتابع عبد العزيز، أن إجمالي الربط السلعي للشركة المصرية لتجارة الجملة في محافظة المنيا يصل  172 مليون جنيه، حيث يتم ضخ  3661 طن من السكر  شهرياً بينما يتم طرح نحو 1742 طن سكر حر في فروع الشركة، ويتم طرح 2400 طن زيت ، و 860 طن مكرونة.

وأشار مدير عام الشركة المصرية لتجارة الجملة بمحافظة المنيا، إلى أنه يتم طرح يوميا بمعارض اهلا رمضان المشاركة بها الشركة في محافظة المنيا نحو 30 طن مسلي نباتي ، 60 طن زيوت ، 120 طن مكرونة ، 170 طن أرز هندي ، 170 طن أرز بلدي ، 120 طن دقيق ، 10 أطنان ياميش.

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