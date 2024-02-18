اطمئنوا.. رسالة مهمة من وزير التموين للمواطنين بشأن السلع

وجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية رسائل طمأنة للشعب المصري بخصوص توافر السلع خاصة مع اقتراب شهر رمضان.

وقال علي المصيلحي في تصريحات أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "السلع متوفرة والاحتياطي الاستراتيجي من السلع يكفي 4 شهور بعد رمضان".

وأضاف علي المصيلحي: "التجار والشركات يرغبون في بيع منتجاتهم في معارض أهلا رمضان ويتم تخفيض الأسعار من 10 لـ 25% ".

وتابع وزير التموين: "لازم نبعث رسائلة طمأنة للمواطن المصري بشأن توافر السلع في أهلا رمضان".

واستطرد: "الكثير من السلاسل التجارية تشارك في مبادرة أهلا رمضان".