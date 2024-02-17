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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

«وزير التموين ساب المعرض ومشي».. غضب أحمد موسى بشأن «أهلا رمضان» بالقليوبية

صدى البلد

علق  الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض أهلا رمضان بمحافظة القليوبية.

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وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك أزمة حقيقية في أسعار السلع في الأسواق".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "بنسمع كلام معسول للناس من وزارة التموين، لكن على الأرض، الواقع عذاب للمواطن في أثناء شراء السلع، وخاصة السكر".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "هناك أعداد كبيرة من المواطنين يتوافدون على معارض أهلا رمضان من أجل الحصول على السكر والأرز بأسعار مخفضة؛ لأن هناك ارتفاعا في الأسعار".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "خناقات حدثت في افتتاح معرض أهلا رمضان في محافظة القليوبية"، مضيفا: "مواطنين عاتبوا وزير التموين في افتتاح معرض أهلا رمضان بالقليوبية، فقرر ترك المكان ومشي.. ومفيش رد على المواطن".

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