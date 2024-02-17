مش بتتجبى على الناس.. رسالة نارية من أحمد موسى لتجار «أهلا رمضان»

علق الإعلامي أحمد موسى، على افتتاح وزير التموين والتجارة الداخلية، معرض أهلا رمضان بمحافظة القليوبية.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لو أي تاجر مشارك في مبادرة أهلا رمضان لعرض السلع بأسعار مخفضة مش قد المشاركة؛ ما يشاركش".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "على التجار الالتزام بالتعهد بين التاجر ووزارة التموين والدولة لعرض السلع بأسعار مخفضة في معارض أهلا رمضان".

وانفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء: "بقول لأي تاجر، أنت مش بتتجبى على الناس، ولو أنت مش قد المسؤولية ومش هتشتغل للناس؛ ما تشتغلش".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "هناك زمة في أسعار السلع في الأسواق، والتموين بيقول كلام، والناس بتنزل تلاقي أسعار تانية خالص".