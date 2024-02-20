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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية في تنفيذ أعمال رصف الطرق

رصف الشوارع بالخطة
رصف الشوارع بالخطة الاستثمارية

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أعمال تنفيذ خطة الرصف على مستوى مراكز المحافظة وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي الحالي، للوقوف على آخر المستجدات، موجهاً رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميداني لمتابعة أعمال الرصف والتنسيق مع الشركات المنفذة لتقديم الدعم اللازم لرفع كفاءة الطرق الرئيسية والشوارع الداخلية.

وذلك في إطار تحسين البنية التحتية لقطاع الطرق باعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة.

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واستعرض المحافظ جهود الوحدات المحلية على مدار الاسبوع الماضي حيث بدأت الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص في رصف الطبقة السطحية بطريق المنشيه وتفرعاته وذلك ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة لـ 2024/2023 حيث تنفذ الأعمال وحده الرصف والإنشاءات بالمحافظة تحت إشراف مديريه الطرق، وذلك ضمن أعمال التطوير بشوارع المدينة مع مراعاة الجودة في التنفيذ لتيسير حركة السير أمام المارة من المواطنين و قائدي المركبات والعمل على تقليل الازدحام المروري وخلق سيولة مرورية بالمدينة حرصاً على تحقيق الصالح العام للمواطنين.

وفى مركز مطاى، قامت الوحدة المحلية بأعمال تهيئة تفرعات شارع المدارس بحي شمال المدينة حيث تم استكمال قطع التربة بتفرعات شارع المدارس حتى شارع الحرية وشارع الهدايه استعداداً لتركيب الانترلوك بها، كما تم وضع التربة الرملية في شوارع حي شمال خلف مدرسة الإعدادية استعدادا لعمليه الرصف، وذلك ضمن خطة تمهيد ورصف الطرق المحلية ذات الأولوية من خلال المشروع القومي لرصف الطرق لما لها من أهمية في تحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم داخل مراكزهم والمحافظات المجاورة.

وفى ذات السياق، واصلت الوحدة المحلية لمركز ملوي، جهودها في رصف وإعادة تأهيل الطرق الرئيسية والفرعية، حيث تم البدء في أعمال الرصف بمجمع مواقف سيارات ملوي الجديد، والوقوف على آخر الأعمال والمستجدات، مع مراعاة الجودة الفنية أثناء تنفيذ الأعمال والالتزام بالمواصفات الفنية وتقديم الدعم اللازم لضمان الانتهاء وفقاً للخطة الزمنية المعدة لذلك، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
 

اخر المستجدات اعمال الرصف الخدمات المقدمة تحسين البنية التحتية رئيس جامعة المنيا ورفع كفاءة الطرق

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