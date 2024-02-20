حملات تفتيشية على المعديات النيلية بقريتي الحاج قنديل وتل بني عمران في المنيا

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية على مستوى المحافظة، بالمرور على كافة المعديات سواء العامة أو الخاصة للاطمئنان على صلاحيتها واتخاذ إجراءات السلامة والصحة المهنية مع التأكيد على عدم تجاوز الحمولة القانونية؛ حفاظا على أرواح المواطنين.

وتنفيذاً لتكليفات المحافظ، تابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس، الحالة العامة للمعديات النيلية بقريتي الحاج قنديل وتل بني عمران، وذلك لمتابعة سير العمل بها ومدى الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية و مراجعة أجهزة الحماية المدنية وأطقم الإنقاذ ورخص كافة العاملين بالمشروع، وذلك ضمن جهود الوحدة المحلية لتوفير وسائل نقل آمنة للمواطنين بقرى شرق النيل.