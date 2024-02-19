لمدة 4 أيام.. ضعف مياه الشرب بمركزي مغاغة والعدوة شمال المنيا

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة المنيا صعف مياه الشرب بمركزي مغاغة والعدوة شمال المحافظة بدأ من اليوم الاثنين من الساعه ال 11 عشر صباحا حتى السابعه مساء ولمدة 4 أيام.



وقالت الشركة في بيان لها إن ضعف المياه نتيجة أعمال صيانة طارئة بمأخذ محطة مياة الصعايدة وستقوم الشركة بالبدء الفوري في إصلاحه وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيله.

ونوهت الشركة عن تخصيصها لسيارات لتويزع المياه النظيفة بالمجان على كافة الأحياء، وناشدت المواطنين والمستشفيات والمخابز والمؤسسات الحيوية بسرعة توفير احتياجاتهم من المياه طوال فترة ضعف المياة.

