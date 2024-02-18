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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولات سياحية لوفود أوروبية إلى المناطق الأثرية بالمنيا.. شاهد

وفود اوربيه تزور
وفود اوربيه تزور المناطق الأثرية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن السياحة في مصر تشهد طفرة كبيرة بفضل اهتمام القيادة السياسية ووضع الرؤى والخطط الإستراتيجية لتطوير القطاع باعتباره أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد القومي.

 

لافتاً إلى أن المحافظة استقبلت وفودا سياحية من مختلف دول العالم، لما تزخر به المحافظة من المناطق الأثرية بوصفها ثالث محافظات مصر الغنية بالآثار بعد محافظتي الجيزة والأقصر.

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وأشار المحافظ، إلى أن المنيا تستقبل حاليا وفودا سياحية من دول أوروبية  ألمانيا وهولندا وإنجلترا  لزيارة عدد من المناطق الأثرية فى جولات سياحية للتعرف على اثار مصر  من عصور مختلفة  يشمل برنامج الزيارة مناطق تل العمارنة وتونا الجبل وبني حسن.

 

موجهاً الجهات المعنية بتسهيل كل الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

يشار إلى أن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كم ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كم شمال شرق مدينة ديرمواس ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كم جنوب غرب مدينة المنيا بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كم من مركز بني مزار، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.
 

وفود اوربيه تزور المناطق الأثرية والسياحية
وفود اوربيه تزور المناطق الأثرية والسياحية
وفود اوربيه تزور المناطق الأثرية والسياحية
وفود اوربيه تزور المناطق الأثرية والسياحية
وفود اوربيه تزور المناطق الأثرية والسياحية
وفود اوربيه تزور المناطق الأثرية والسياحية
وفود اوربيه تزور المناطق الأثرية والسياحية
وفود اوربيه تزور المناطق الأثرية والسياحية
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