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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عطل مفاجئ.. قطع مياه الشرب بـ ديرمواس المنيا لمدة 48 ساعة

قطع مياه الشرب بمركز
قطع مياه الشرب بمركز ديرمواس

أعلنت شركة المياه والصرف الصحي بمحافظة المنيا قطع مياه الشرب عن مركز ديرمواس جنوب المحافظة لمدة 48 ساعه بدءً من عصر اليوم السبت، وحتى الساعة 12 ظهرًا يوم الأثنين القادم

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وأوضحت الشركة في بيان لها إن قطع المياه جاء بسبب عطل مفاجىء بخط الطرد 1400 مم، وستقوم الشركة بالبدء الفوري في إصلاحه وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتشغيله.

 

ونوهت الشركة عن تخصيصها لسيارات لتويزع المياه النظيفة بالمجان على كافة الأحياء، وناشدت المواطنين والمستشفيات والمخابز والمؤسسات الحيوية بسرعة توفير احتياجاتهم من المياه طوال فترة الإنقطاع.
 

اتخاذ الإجراءات اللازمة الإثنين القادم الموجه 22 مركز ديرمواس وأملاك الدولة مستشفيات

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