عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا

حادث مروري بملوي
حادث مروري بملوي

أصيب 6 أشخاص إثر حادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب مدخل مدينة ملوي جنوب المنيا.

المنيا .. مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار سقف بعقار تحت الإنشاء ببني مزار

محافظ المنيا: ضخ كميات كبيرة من السلع بأسعار مخفضة وتشديد الرقابة على الأسواق

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من ضباط المباحث ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث تبين إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.


تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.

 

إصابة 6 أشخاص الأجهزة الأمنية بالمنيا الطريق الصحراوى الشرقى حادث انقلاب ميكروباص نقلاب سيارة ميكروباص نقل المصابين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان.. مناشدة مهمة من عمرو أديب

وفاة والدة زوجة الفنان أحمد سلامة.. اعرف موعد العزاء

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

مفاجأة من الفيفا للزمالك بشأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.. تفاصيل

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

موضوعات متعلقة

المنيا .. مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار سقف بعقار تحت الإنشاء ببني مزار

ترشيحاتنا

مواجهة نارية بين مرتضى منصور والخطيب وممدوح عباس في المحكمة ..اليوم

الجيش الأوكراني: هجوم روسي بعشرات المسيرات على البلاد

حماس تعلق على بيان أممي حول إعدام الاحتلال للفلسطينيات

الحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة التعدي على الموظفين العموميين

الحكمة من استحباب الصوم في شعبان.. اعرفها

مدرب الإسماعيلي: التخلي عن العسقلاني وأنور قرار شجاع.. والأداء سيتطور بالمباريات المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

أسرع سائق.. حول سيارة لعبة إلى حقيقية.. كيف ذلك؟

بطريقة شيطانية.. شابان هنديان يكسبان المال من إيصالات الصراف الآلي| كيف ذلك؟

بعد وفاة ممثلة شهيرة به.. ما هو مرض التهاب الجلد والعضلات الخطير؟

فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ