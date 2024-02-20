إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا

أصيب 6 أشخاص إثر حادث إنقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب مدخل مدينة ملوي جنوب المنيا.

علي الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من ضباط المباحث ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث تبين إصابة 6 أشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.



تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة أثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات بالطريق الصحراوي الغربي.