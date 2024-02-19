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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المنيا .. مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار سقف بعقار تحت الإنشاء ببني مزار

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

لقى شخص مصرعه فيما أصيب اثنان آخران في حادث انهيار سقف بعقار سكنى تحت الإنشاء كائن خلال أعمال خرسانه بمركز بني مزار شمال المنيا.

تم نقل الجثة والمصابين للمستشفى تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن انهيار سقف بعقار سكنى تحت الإنشاء بمركز بني مزار، وأسفر الحادث عن وقوع ضحايا ومصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

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انتقل رجال الشرطة وسيارات الأسعاف وفريق الحماية المدنية على الفور إلى موقع الحادث، وتبين مصرع س. م. ب 36 سنه عامل وتمكنت القوات من انتشاله أسفل الأنقاض، وإصابة محمد. ر. ع 26 سنة وأحمد. ح. م 36 سنة، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين ومع بعد الارتجاج، وتم نقلهم إلى المستشفى  وإيداع الجثة بالمشرحة للعرض على الطبيب الشرعي تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

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