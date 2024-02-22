صحة المنيا تنفيذ 2869 ندوة للتوعية والتثقيف خلال يناير الماضى

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا استمرار تنظيم سلسلة من القوافل الطبية على مستوى مراكز المحافظة لتقديم الخدمات الطبية العلاجية بالمجان، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية لرفع الوعي الصحي والوصول إلى المواطنين خاصة في المناطق والقرى الأكثر احتياجا ضمن جهود مديرية الصحة للتوعية بالمبادرات الرئاسية بهدف تحسين الصحة العامة للمواطنين .

وقال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ان إدارة الثقافة الصحية قامت بتنفيذ 2869 ندوة للتوعية والتثقيف الصحي و 84 لقاءا جماهيريا، على مدار شهر يناير الماضى عن طريق فرق التثقيف الصحي بجميع الادارات الصحية بمراكز المنيا التسع، لافتًا إلى التدريب المستمر للمثقفين الصحيين على برامج التوعية لتقديم الرسائل الصحية السليمة، وذلك في إطار رفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين .

وأشار الدكتور ولاء الدين أحمد رجائي مدير الإدارة العامة للثقافة الصحية بالمديرية، أنه تم تنفيذ 2642 ندوة داخلية بالإدارات والوحدات الصحية والمراكز الطبية و108 ندوات خارجية بمراكز الشباب ومجالس المدن ودور العبادة، وتنظيم 84 لقاءا جماهيريا، و99 ندوة بالقوافل العلاجية، بالاضافة الى تقديم 158 مشورة عامة.

موضحا أن عدد الحضور بالندوات بلغ 35 ألف و290 ، حيث تركز الندوات على التعريف بالمبادرات الرئاسية والتوعية بالنمط السليم للحياة الصحية و الوقاية والاكتشاف المبكر للأمراض غير المعدية والأمراض المعدية وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وصحة الطفل وموضوعات الصحة العامة.