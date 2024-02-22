عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خلال لقائه وفد "الفاو "

محافظ المنيا يتابع استدامة مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة بـ10 قرى

محافظ المنيا مع وفد
محافظ المنيا مع وفد الفاو

التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو" لمتابعة استدامة مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية واسرتها خاصة الأسر المتضررة من جائحة كوفيد 19 والمنفذ من منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للبرامج فى مصر  والدكتور حسين رأفت مدير مشروع تحسين سبل العيش والغذاء وتمكين المرأة الريفية وهيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة.

 

استعدادا للاعتماد والجودة.. رئيس جامعة المنيا يزور كلية التربية للطفولة المبكرة

تموين المنيا: ضبط 134 مخالفة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق

قال المحافظ إن مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وأسرتها بالمحافظة والمنفذ من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يشمل ١10 قرى فى 4 مراكز هي أبوقرقاص- ملوى- مغاغة - العدوة.

مشيرا إلى أن القرى مدرجة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" وذلك للمساهمة في تحسين الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش للنساء الريفيات من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية والاقتصادية، وخاصة الأسر المتضررة من جراء جائحة كوفيد 19.

وأوضح الدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للبرامج أنه يتم متابعة القرى التى تم تنفيذ المشروعات داخلها للتأكد من استدامتها.

مضيفا أن المرحلة الأولى شهدت إتاحة الفرصة ل2000 سيدة ريفية لتحقيق أفضل نظم للزراعة الذكية مناخيا وممارسات إدارة مرحلة ما بعد الحصاد ومبادىء الممارسات الزراعية السليمة وتقديم الدعم الفنى والمالى من أجل تأسيس وتعزيز الشركات الصغيرة فى المجالين الزراعى والغذائى وقدم يعقوب الشكر للمحافظ على تقديمه الدعم الكامل طوال فترة عملهم بالقرى المستهدفة داخل المحافظة وتسخير كافة الامكانات لتحقيق الهدف من المشروع.

 

أسامة القاضي محافظ المنيا الأسر المتضررة المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري بالمبادرة الرئاسية علاقات الدولية كلية التربية للطفولة المبكر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن اصطدام طائرة بعثة الأهلي في غانا

قرار عاجل من الكهرباء بعد إعلان الحكومة وقف تخفيف الأحمال في رمضان

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

لماذا وافقت الحكومة على الصفقة الاستثمارية قبل إعلان التفاصيل؟.. متحدث الوزراء يوضح

ترشيحاتنا

ننشر جدول أعمال مجلس النواب للأسبوع المقبل

1.5 تريليون دولار.. إنجاز اقتصادي غير مسبوق للرئيس السيسي| مصطفى بكري يوضح

بمؤتمر صحفي.. مدبولي يعلن مراسم توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى غدا

بعد انتشار ظاهرة احتكار السلع | قرار عاجل من التموين.. وعقوبة تنتظر هؤلاء

أقوى موبايل للشباب من سامسونج بسعر 7999 جنيه فقط

زفة بمصر القديمة تتسبب في القبض على قائدي سيارتين.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة العربيات.. تدميس الفول بأسرار البائعين

لرمضان.. طريقة تخزين كفتة الأرز بخطوة واحدة

بدون فراخ أو بيض.. طريقة عمل البانيه الكداب تشعل السوشيال ميديا

وداعا هاني الناظر .. مواقف إنسانية لا تنسى وحملات دعم

فيديو

أرفض العمل مع روجينا.. هبة حسن تكشف أسباب تأخر مسيرتها الفنية

قفل اللعبة.. رامز جلال يستضيف نجوما جددا في برنامجه هذا العام

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ