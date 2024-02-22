محافظ المنيا يتابع استدامة مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة بـ10 قرى

خلال لقائه وفد "الفاو "

التقى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وفد منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو" لمتابعة استدامة مشروع تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية واسرتها خاصة الأسر المتضررة من جائحة كوفيد 19 والمنفذ من منظمة الأغذية والزراعة الأمم المتحدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للبرامج فى مصر والدكتور حسين رأفت مدير مشروع تحسين سبل العيش والغذاء وتمكين المرأة الريفية وهيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة.

قال المحافظ إن مشروع تحسين سبل العيش والتغذية وتمكين المرأة الريفية وأسرتها بالمحافظة والمنفذ من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة يشمل ١10 قرى فى 4 مراكز هي أبوقرقاص- ملوى- مغاغة - العدوة.

مشيرا إلى أن القرى مدرجة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" وذلك للمساهمة في تحسين الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش للنساء الريفيات من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية والاقتصادية، وخاصة الأسر المتضررة من جراء جائحة كوفيد 19.

وأوضح الدكتور محمد يعقوب مساعد ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة للبرامج أنه يتم متابعة القرى التى تم تنفيذ المشروعات داخلها للتأكد من استدامتها.

مضيفا أن المرحلة الأولى شهدت إتاحة الفرصة ل2000 سيدة ريفية لتحقيق أفضل نظم للزراعة الذكية مناخيا وممارسات إدارة مرحلة ما بعد الحصاد ومبادىء الممارسات الزراعية السليمة وتقديم الدعم الفنى والمالى من أجل تأسيس وتعزيز الشركات الصغيرة فى المجالين الزراعى والغذائى وقدم يعقوب الشكر للمحافظ على تقديمه الدعم الكامل طوال فترة عملهم بالقرى المستهدفة داخل المحافظة وتسخير كافة الامكانات لتحقيق الهدف من المشروع.