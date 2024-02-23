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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا.. إعداد وتأهيل الشباب والمرأة لتولى المواقع الحيوية والمناصب القيادية

محافظ المنيا خريجي
محافظ المنيا خريجي الدفعة الثانية من برنامج المرأة تقود

شارك اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، فى ختام الدورة التدريبية للدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود في المحافظات المصرية" بمحافظة المنيا، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة بهدف إعداد وتمكين المرأة في المحافظات وتدريبها على علوم الإدارة وأداء المهام القيادية من خلال صقل الكوادر النسائية بالمهارات الإدارية والشخصية لتطوير قدراتهن على القيادة وإدارة المشروعات وريادة الأعمال للمشاركة في بناء ودفع عجلة التنمية. 

 

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جاء ذلك بحضور البرلمانية  هيام الطباخ عضو مجلس النواب والمحاضر بالأكاديمية الوطنية للتدريب والدكتور محمد عزت والدكتورة هبه خالد منسقى البرنامج من الأكاديمية الوطنية للتدريب. 

قدم محافظ المنيا التهنئة للمشاركات في البرنامج التدريبي، متمنياً التوفيق للجميع، مؤكدًا حرص المحافظة على تقدم كافة سبل الدعم و المساندة للمرأة المصرية وذلك في إطار توجيهات  فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتأهيلها وتمكينها على كافة الأصعدة وتعزيز مشاركتها الفعالة في بناء الجمهورية الجديدة . 

وأشاد محافظ المنيا بجهود الأكاديمية الوطنية للتدريب، في تقديم العديد من البرامج التدريبية المختلفة لإعداد وتأهيل الشباب والمرأة من جميع الفئات، لتولى المواقع الحيوية وتقلد المناصب القيادية.

الأكاديمية الوطنية للتدريب البرامج التدريبية الجمهورية الجديدة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا المرأة تقود في المحافظات تطوير قدرات تمكين المراة

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