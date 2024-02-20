للشباب.. كيفية التقديم على وظائف البنك الأهلي

يبحث عدد كبير من الشباب عن الوظائف الشاغرة التي أعلنها البنك الأهلي المصري للجنسين وخاصة حديثي التخرج في مجالات مختلفة، ولا تشترط هذه الوظائف خبرة سابقة.
خطوات التقديم على وظائف البنك الأهلي
- تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري .
- الضغط على ايقونة وظائف حديثي التخرج.
- بإدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة.
- بالضغط على تسجيل.
التخصصات المطلوبة لوظائف البنك الأهلي المصري
خريجي كلية تجارة، في التخصصات التالية:-
- إدارة تسويق
- محاسبة
- تجارة خارجية
- تمويل وضرائب
كليات إدارة الأعمال:-
- تسويق
- لوجيستيات
- إدارة أعمال دولية
- نظم ومعلومات إدارية
- بنوك
- موارد بشرية
- ائتمان
- كلية حاسبات ومعلومات.
- كلية هندسة حاسبات.
- كليات الحقوق.
- كلية اقتصاد وعلوم سياسية.
- كلية تكنولوجيا المعلومات.
الشروط المطلوبة لوظائف البنك الأهلي المصري
شروط العمل في البنك الأهلي المصري تعتبر محددة ومهمة لضمان توظيف الموظفين المؤهلين والمتميزين لتحقيق أهداف البنك وضمان جودة الخدمات التي يقدمها، وتتضمن شروط العمل في البنك الأهلي المصري عادة ما يلي:
- ألا يكون للمتقدم صلة قرابة مع أي من العاملين في البنك، من الدرجة الأولى وحتى الثالثة.
- الحد الأقصى للسن 28 عاماً في تاريخ الموافقة على التعيين.
- تطابق محل الإقامة الحالي مع المسجل في بطاقة الرقم القومي.
- مؤهل عال معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.
- للخريجين من أعوام 2020 و2021 و2022 و2023.
- تقدير عام تراكمي جيد أو أعلى.