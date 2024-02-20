للشباب.. كيفية التقديم على وظائف البنك الأهلي

يبحث عدد كبير من الشباب عن الوظائف الشاغرة التي أعلنها البنك الأهلي المصري للجنسين وخاصة حديثي التخرج في مجالات مختلفة، ولا تشترط هذه الوظائف خبرة سابقة.

خطوات التقديم على وظائف البنك الأهلي

تسجيل الدخول على الموقع الرسمي للبنك الأهلي المصري . الضغط على ايقونة وظائف حديثي التخرج. بإدخال جميع البيانات المطلوبة بدقة. بالضغط على تسجيل.

وظائف



التخصصات المطلوبة لوظائف البنك الأهلي المصري



خريجي كلية تجارة، في التخصصات التالية:-

إدارة تسويق

محاسبة

تجارة خارجية

تمويل وضرائب



كليات إدارة الأعمال:-

تسويق لوجيستيات إدارة أعمال دولية نظم ومعلومات إدارية بنوك موارد بشرية ائتمان



كلية حاسبات ومعلومات.

كلية هندسة حاسبات.

كليات الحقوق.

كلية اقتصاد وعلوم سياسية.

كلية تكنولوجيا المعلومات.

الشروط المطلوبة لوظائف البنك الأهلي المصري



شروط العمل في البنك الأهلي المصري تعتبر محددة ومهمة لضمان توظيف الموظفين المؤهلين والمتميزين لتحقيق أهداف البنك وضمان جودة الخدمات التي يقدمها، وتتضمن شروط العمل في البنك الأهلي المصري عادة ما يلي: