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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو خريج شريعة .. اعرف موعد التقديم على وظائف النيابة العامة

وظائف
وظائف

يسعي خريجو كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023 إلي معرفة موعد تقديم الملفات الخاصة بوظيفة معاونة نيابة وذلك بعد إعلانها من قبل النيابة العامة.

موعد التقديم في وظائف النيابة العامة

ويمكن لخريجي كليات كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة تقديم  الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة للذكور من دفعة 2023  خلال الفترة من 17 وحتى 22 فبراير إلى مكتب تعيينات أعضاء النيابة بدار القضاء العالي.

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وظائف النيابة العامة 2024 للذكور


حددت النيابة العامة، 8 أيام لتقديم ملفات طلبات التعيين لمعاوني النيابة العامة من خريجي دفعة 2023، وتبدأ من يوم 17 فبراير وتستمر حتى 22 فبراير المقبل.


حيث تم سحب الملفات الخاصة بوظيفة معاون نيابة من دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة للذكور، فى الفترة من 3 فبراير وانتهت الخميس 8 فبراير.

وظائف النيابة العامة 2024 للإناث

وفيما يخص موعد التقديم للإناث فإنه يبدء فى الفترة من  28 فبراير الجاري وحتى 7 مارس 2024، على أن يتم تقديم الملفات إلي مكتب تعيينات أعضاء النيابة العامة بدار القضاء العالي.

شروط التعيين في وظيفة معاون نيابة 2023

- يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على تقدير عام جيد على الأقل.

- كما أنه يشترط أن لا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا، وفقا للشروط والمواعيد المبينة بموقع النيابة العامة.

- تسجيل المتقدم إلكترونيًا على موقع النيابة العامة.

الأوراق المطلوبة للتقديم فى وظائف النيابة العامة

- صورة بطاقة الرقم القومي للمرشح.

- صورة المؤهل ويجوز سحب الملف بالإفادة موضح بها التقدير العام للمرشح.

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- يتم تسجيل  البيانات المطلوبة على الموقع الإلكتروني

- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل يتم طباعة الملف 5 نسخ تسلم مع باقي الأوراق المطلوبة.

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