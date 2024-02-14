راتب وحوافز 10 آلاف جنيه .. وظائف خالية بالهيئة العامة للنظافة والتجميل

يبحث عدد من المواطنين، عن الوظائف التي أعلنتها الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، لحاجتها إلى سائقين درجة أولى وثانية مهنية.

محافظة الجيزة

الوظائف التي اعلنتها محافظة الجيزة

وطالبت الهيئة الراغبين في التقدم للوظائف المطلوبة التوجه إلى إدارة الموارد البشرية (قسم التعيينات) بمقر الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، وذلك مقابل أجر وحوافز ومكافآت تصل إلى 10 آلاف جنيه.



و كشفت محافظة الجيزة من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب عن تنظيم ملتقى توظيفي بمقر الجهاز بحضور مسؤول الموارد البشرية بإحدى الشركات، وذلك يوم الإثنين الموافق 19 فبراير 2024، ابتداءً من الساعة 10 صباحًا وحتى 2 ظهرًا.



وأوضح جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة أن الوظائف المطلوبة تشمل: كاشير – موظف استعلامات – موظفين كول سنتر – موظف مراقب مخزون – بائع داخلي – موظف أمن إداري – مراقب كاميرات – مندوب توصيل – عامل تحميل وخدمات – باريستا – ويتر.

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عقد ملتقي توظيفي بمقر الجهاز، يوم الاثنين 19 فبراير 2024 من الساعة 10 صباحا وحتي 2 ظهراً، بحضور مسؤول الموارد البشرية بشركة «رنين».

محافظة الجيزة

وأشارت المحافظة إلى أنه للاستفسار الاتصال على أرقام: 35711198/ 35720825.

العنوان: 300 ميدان الجيزة - عمارة النبراوى - الدور الثاني.

الوظائف المطلوبة:



بائع موظف امن اداری

مراقب كاميرات

مندوب توصيل

عامل تحميل داخلي وخدمات

باريستا

ويتر

كاشير

موظف استلامات

موظفين كول سنتر

موظف مراقب مخزون

الشروط والمزايا:

