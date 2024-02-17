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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

200 ألف جنيه .. آخر فرصة للتقديم في وظائف السفارة الأمريكية

وظائف
وظائف

يبحث الكثير من المواطنين عن وظائف مميزة، تقدم لهم رواتب مجزية، حيث يرغب الكثيرون في الالتحاق بالعمل لدى المؤسسات الدولية والسفارات الأجنبية التي تعلن بشكل دائم عن وظائف وفرص عمل، والتي من بينها السفارة الأمريكية بالقاهرة، التي أعلنت عن حاجتها إلى وظيفة حارس.

وظائف السفارة الأمريكية

تتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة، حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي، الحاجة إلى حارس، بمرتب يصل إلى 4,565 دولارا أمريكيا سنويا.

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وأوضحت السفارة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن التفاصيل والشروط والمؤهلات المطلوبة، حيث أن آخر موعد للتقديم 22-2-2024، ويحصل الملتحق بالوظيفة على راتب 4,565 دولارا.

وتشجع سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة كل من النساء والرجال على التقدم لمنصب حارس حيث تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوى عاملة متنوعة، تتمتع بفرص متساوية للجميع، بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية.

ويلتحق الموظف بالعمل؛ بعد استلام تصريح الوكالة، حيث يحصل على 4,565 دولارًا أمريكيًا في السنة.

آخر فرصة للتقديم في وظائف السفارة الأمريكية 

هناك وظائف أخرى شاغرة لدى السفارة الأمريكية بالقاهرة، والتي من بينها الحاجة إلى “كهربائي”، حيث أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، الحاجة إلى 4 كهربائي بمرتب مادي يبلغ 6,639 دولارا أمريكيًا في السنة، أي ما يقرب من 200 ألف جنيه سنويا، على أن يكون آخر موعد للتقديم 22-2-2024.

طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية

يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل السفارة الأمريكية؛ الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.

وتوفر السفارة الأمريكية بالقاهرة، العديد من الوظائف الشاغرة، حيث تعلن بشكل دوري عن حاجتها لبعض التخصصات، والتي يمكن للمواطنين الذين تتوافر فيهم الشروط، التقديم على الفرص المتاحة.

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وتوفر السفارة الأمريكية راتبا ماديا مميزا بحسب التخصصات المطلوبة.

ويلزم علي الراغبين الحصول على وظائف السفارة الأمريكية، التقديم، قبل غلق الباب في 22 فبراير 2024.

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