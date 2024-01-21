5000 دولار سنويا.. فرص عمل جديدة فى السفارة الأمريكية بالقاهرة

يسعى الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل مميزة، وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلى وظيفة منصب حارس أمن للراغبين فى الحصول على وظائف شاغرة.

فرص عمل السفارة الأمريكية

وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة، حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى منصب حارس أمن بمرتب يصل إلى 5,228 دولار أمريكي في السنة.

وأوضحت السفارة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن التفاصيل والشروط والمؤهلات المطلوبة، حيث إن آخر موعد للتقديم 23/01/2024، ويحصل الملتحق بالوظيفة على راتب مادي 5,228 دولار أمريكي في السنة.

طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية

ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.



تفاصيل فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة

تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية.

كما تبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة، عن المتقدمين المؤهلين لشغل منصب حارس أمن، حيث إن جدول العمل بدوام كامل، 40 ساعة في الأسبوع بمرتب مادي يبلغ 5,228 دولار أمريكي في السنة.

ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة في موعد أقصاه 23/01/2024.

فرص عمل داخل السفارة الأمريكية بالقاهرة

وكانت السفارة الأمريكية بالقاهرة سبق وأعلنت عن حاجتها أيضا إلى “مساعد المشاركة العامة” براتب سنوي يبلغ 10 آلاف دولار، على أن يتم التقديم على الوظائف المعلنة فى 18 يناير 2024 كحد أقصى.