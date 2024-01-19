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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بشري سارة.. فرص عمل جديدة للمهندسين| الحق قدم

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من المواطنين إلى البحث عن فرص عمل حكومية توفر لهم راتب مادي جيد فى ظل الظروف المعيشية والاقتصادية التي يمر  بها العالم كله و عليه تعلن الحكومة عبر وزارتها والهيئات التابعة لها عن وظائف شاغرة عبر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

شروط فرص عمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة


فرص عمل جديدة أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حيث يمكن لمن تتوافر فيه الشروط التقديم على الوظائف المتاحة فى البريد المصري.

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وتتوافر فرص عمل البريد المصري للمواطنين والتي يصل عددها إلى 900 وظيفة خالية فى تخصصات متعددة من الهيئة القومية للبريد.

تخصصات فرص عمل هيئة البريد المصري


وهناك العديد من التخصصات والوظائف الشاغرة لدي هيئة البريد المصري والتي يمكن للمواطنين التقديم عليها والتي تشمل ما يلي:

- تتضمن تخصصات فرص عمل هيئة البريد المصري أخصائي بريد ثالث.

- كما أعلنت هيئة البريد المصري عن احتياجها إلى مهندس ميكانيكا سيارات ثالث.

- فيما يحتاج البريد إلى أخصائي مكتب بريد ثالث.

- تم الإعلان عن الحاجة إلى مهندس تخطيط النقل ثالث.

- بينما تحتاج هيئة البريد المصري إلي مهندس تخطيط وتنفيذ مشروعات ميكنة ثالث.

- كما يوفر البريد المصري فرصة للمحامين من خلال الحاجة إلى محام ثالث.

- كما تتوافر فرص عمل هيئة البريد الحاجة إلي مهندس كهرباء ثالث.

-  كما تتضمن وظائف هيئة البريد المصري الحاجة إلى مهندس ميكانيكا ثالث.

- فيما توفر هيئة البريد المصري فرصة عمل لاخصائي خدمة عملاء ثالث.

- تتضمن تخصصات فرص عمل هيئة البريد المصري الحاجة إلى مهندس تشغيل وسائل النقل ثالث.

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موعد التقديم علي فرص عمل البريد المصري


ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على الوظائف المعلنة و فرص عمل هيئة البريد المصري التقديم علي الوظائف المتاحة فى موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 31 يناير خاصة أنه تم فتح باب التقديم علي الوظائف المتاحة  منذ أمس الخميس الموافق 18 يناير 2024 .

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