بعد اكتشاف جبل الذهب الجديد.. بشائر برلمانية بخفض أسعاره في مصر وتوفير فرص عمل

نواب البرلمان عن اكتشاف منجم ذهب جديد:

يساعد في جذب الاستثمارات الأجنبية

نقطة تحول في قطاع التعدين وإنتاج الذهب

ثروات مصر لا زالت مخبأة لم تمسها يد علي مر عقود

رحب عدد من أعضاء النواب بجهود الحكومة فى اكتشاف منجم جديد للذهب بمنطقة أبو مروات باحتياطي استراتيجي يصل إلى 290 ألف طن، مؤكدين أن اكتشافات مناجم الذهب الجديدة تساهم فى تدعيم احتياطي الذهب الخاص بالاقتصاد المصرى، والذي يعد نقطة تحول فى قطاع التعدين وإنتاج الذهب في مصر،

رحَّبت مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى اكتشاف منجم جديد للذهب بمنطقة أبو مروات باحتياطي استراتيجي يصل إلى 290 ألف طن.

وقالت “الكسان” لـ"صدى البلد"، إن اكتشافات مناجم الذهب الجديدة تساهم فى تدعيم احتياطي الذهب الخاص بالاقتصاد المصرى، والذي يعد نقطة تحول فى قطاع التعدين وإنتاج الذهب في مصر، لافتة إلى أن الدولة المصرية توجد بها ثروات كثيرة ومجلس النواب أعطى الضوء الأخضر للحكومة لاستخراج هذه الكنوز المصرية.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن صناعة الذهب من أهم الصناعات الموجودة فى الدولة المصرية، حيث إن الذهب يتم تسعيره بالدولار واكتشاف مناجم جديدة للذهب يزيد كميات الذهب المعروضة.

انخفاض أسعار الذهب في مصر

وتابعت النائبة حديثها قائلة: «أسعار الذهب تتعلق بالعرض والطلب، فعند زيادة المعروض من الذهب يؤدي إلى انخفاض الأسعار، ما يدل على أن أسعار الذهب سوف تنخفض خلال الفترة المقبلة بسبب اكتشافات مناجم الذهب الجديدة».

وبدورها، قالت نجلاء العسيلي عضو مجلس النواب، إن اكتشاف منجم جديد للذهب بمنطقة أبو مروات باحتياطي استراتيجي يصل إلى 290 ألف طن يساهم بشكل كبير فى دعم الاقتصاد الوطني للدولة خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية التي انعكست علي معظم دول العالم.

وأكدت العسيلي لـ صدي البلد، أن اكتشافات الذهب تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وضخها في مشاريع مختلفة بالاقتصاد المصري، لافتة إلي أن ذلك يساعد على توفير فرص عمل وتكنولوجيا حديثة بجانب استغلال الموار المتاحة في مصر استغلال أمثل و تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

وأشارت عضو مجلس النواب إلي أن ثروات مصر لا زالت مخبأة لم تمسها يد علي مر عقود، حيث عاش المصريون على 6% فقط من مساحة مصر وبقوا بجوار نهر النيل، واهتموا بعوائد الزراعة الوفيرة فلم تدفعهم الحاجة للتعمق في الصحراء والجبال.

وجدير بالذكر إعلان الحكومة اكتشاف منجم جديد للذهب بمنطقة أبو مروات باحتياطي استراتيجي يصل إلى 290 ألف طن.

وتأكيد الحكومة أن هذا المنجم من المناجم الواعدة التى تحتوي على احتياطي كبير من الذهب، والذي سيكون له مردوده الإيجابي على الاقتصاد القومي للدولة المصرية، وهناك مناطق أخرى واعدة وشركات التنقيب ما زالت مستمرة في عملها فى التنقيب عن الذهب والثروات المعدنية الأخرى، وهناك إقبال كبير من الشركات العالمية في مجال التنقيب في الذهب، فهو مجال قوي وحيوي سيكون بمثابة بوادر خير لمصر، حسب تصريحات ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب.