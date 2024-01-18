أسعار الذهب الآن في مصر

يبحث عدد كبير من المواطنين، عن أسعار الذهب اليوم في مصر، إذ يعتبر الذهب الملاذ الآمن للاستثمار لدى كثير منهم، وهو مرتبط بالاقتصاد العالمي.
سعر الذهب الآن في مصر
يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة عن أسعار الذهب، حيث تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر مستويات قياسية خلال هذه الفترة، خاصة منذ بداية 2024.
سعر الذهب اليوم مصر
الذهب عيار 24
3942.75
بيع
3885.75
شراء
الذهب عيار 22
3614.25
بيع
3562
شراء
الذهب عيار 21
3450
بيع
3400
شراء
الذهب عيار 18
2957.25
بيع
2914.25
شراء
الذهب عيار 14
2300
بيع
2266.75
شراء
الذهب عيار 12
1971.5
بيع
1942.75
شراء
سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب اليوم بالمصنعية
مصنعية سبائك الذهب، يتم حسابها بداية من نحو 35 جنيها فيما فوق، والسبائك حتى 100 جرام، وتعامل معاملة المشغولات، ويبحث الكثير عن سعر الذهب خاصة عند شراء الشبكة.
وعند شراء الذهب المستعمل؛ يبدأ سعر مصنعية الجرام من 25 جنيها، فيما قد يتراوح بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، يبدأ سعر المصنعية على الجرام من 6-10% من السعر المجرد .