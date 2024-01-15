لو خريج هندسة.. فرص عمل جديدة في بنك القاهرة| الحق قدم

يسعى الكثير من الشباب إلى إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتبا ماديا ثابتا وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها، خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلى الحصول على فرص فى سوق العمل.

فرص عمل فى بنك القاهرة

وتوفر البنوك فرص عمل ووظائف شاغرة للشباب الخريجين، ومن بينها بنك القاهرة الذي أعلن عن حاجته لوظيفة Information Technology - FileNet Developer داخل المقر الرئيسي بالبنك، مع ضرورة توافر بعض الشروط للتقديم على الفرص المتاحة.

وتتوافر فرص عمل بنك القاهرة لخريجي كليات علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو ما يعادلها من الدرجات المهنية، إذ يحرص البنك على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في الالتحاق بالعمل في المجال المصرفي، على أن يتم منحهم مرتبات تكون مناسبة لمؤهلاتهم الدراسية ولاحتياجاتهم المادية.

المهام والمسئوليات فى فرص عمل بنك القاهرة

وهناك مجموعة من المهام التي سيقوم بها الملتحق بالوظيفة المعلنة داخل بنك القاهرة، وتتضمن ما يلي:

- تشمل المهام أن يكون مسئولا عن التنفيذ والتطوير والتكوين والدعم واستكشاف أخطاء FileNet والتطبيقات الداعمة لها وإصلاحها.

- كما تشمل المهام الوظيفية علي الملتحق أن يكون مسئولا عن تكوين FileNet P8، وترحيل المستندات من نظام إلى آخر، باستخدام أدوات مخصصة والتحقق من أمان المستندات.

- ستكون هناك حاجة إلى تطوير ودعم حلول إدارة المستندات الأخرى الجاهزة والمخصصة حسب الحاجة.

- التعرض لتطوير وتكوين التطبيقات المخصصة وخدمات الويب من أجل تخصيص حلول إدارة محتوى المؤسسة (ECM).

- المشاركة في تصميم وتطوير واختبار وتنفيذ تغييرات التطبيق المطلوبة لدعم متطلبات المشروع.

- التأكد من اتباع المعايير والعمليات.

المؤهلات والخبرات المطلوبة فى بنك القاهرة

- أن يكون المتقدم لشغل الوظائف المعلنة حاصلا على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر أو ما يعادلها من الدرجات المهنية.

- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها ما لا يقل عن أربع سنوات من الخبرة في تنفيذ تقنيات ECM التالية: (التصميم، التطوير، التنفيذ، الإدارة، الدعم)، IBM FileNet P8 Content Manager IBM FileNet P8 Business Process Manager ،IBM Content Navigator.

- وتشمل أيضا الشروط خبرة على الأقل في أنشطة دورة حياة 6 مشاريع في مشاريع التطوير والصيانة.

- يلزم أن يكون لديه خبرة في العمل بقدرة هندسية (التخطيط والتصميم والتنفيذ والتكوين والترقية والترحيل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم) لأنظمة إدارة المحتوى المؤسسي عالية التوفر (IBM FileNet Image Services، IBM FileNet P8 ECM Suite بما في ذلك محرك المحتوى، محرك العملية، محرك التطبيقات ، مكان العمل، CFS).

- خبرة في العمل بقدرة هندسية (التخطيط والتصميم والتنفيذ والتكوين واستكشاف الأخطاء وإصلاحها والدعم) للبنى التحتية لخادم تطبيقات J2EE المزروعة المتوفرة للغاية. (IBM WebSphere ND) ومنصات إدارة السجلات (IBM Enterprise Records).

- تتضمن الشروط الواجب توافرها القدرة على العمل كجزء من فريق في بيئة متنوعة / متعددة أصحاب المصلحة.

- تتضمن الشروط الواجب توافرها وجود خبرة في العمل في مجال الخدمات المصرفية والمالية.

طريقة التقديم فى فرص عمل بنك القاهرة

ويمكن للشباب الراغبين في التقديم علي فرص عمل بنك القاهرة الدخول للصفحة الرسمية لبنك القاهرة على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.