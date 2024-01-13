فرصة عمل جديدة.. تفاصيل وظائف متاحة بمصلحة الضرائب المصرية| الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان رسمي لها، عن إتاحة وظائف جديدة، أمام الراغبين في العمل، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة عن طبيعة تلك الوظائف المعلن عنها…

تفاصيل وظائف مصلحة الضرائب

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن وجود أماكن شاغرة بها، للراغبين في العمل هي:

مأمور ضرائب فحص

مأمور ضرائب حجز

كاتب

خدمات معاونة

شروط التقديم على وظائف مصلحة الضرائب

لابد أن يتوافر مجموعة من الشروط في المتقدم للحصول على الوظائف في مصلحة الضرائب المصرية هي:

أن يكون المتقدم من العاملين في الجهات والمصالح الحكومية التي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية

أن يكون المتقدم لا يزيد سن الراغب في التقدم لوظائف مأمور ضرائب/ كاتب على 38 عام

ألا يزيد عمر المتقدم لوظيفة «خدمات معاونة» عن 45 عام

على المتقدم لوظيفة «خدمات معاونة» أن يكون من شاغلي المستوى الوظيفي الرابعة «خدمات معاونة» وما دونها وذلك للعمل في وظيفة خدمات معاونة

لابد الا يزيد سن المتقدم لوظيفتي مأمور ضرائب و كاتب، عن 38 عام

الا يزيد سن المتقدم لوظيفة خدمات معاونة عن 45 عام

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف مصلحة الضرائب

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تعيين الموظفين الجدد المقرر قبولهم بعد اخذ موافقة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حيث سيتم انتداب المختارين من الجهاز الحكومي، وذلك بعد تقديمهم الأوراق المطلوبة وهي: