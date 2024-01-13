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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

فرصة عمل جديدة.. تفاصيل وظائف متاحة بمصلحة الضرائب المصرية| الشروط والأوراق المطلوبة

صدى البلد

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، في بيان رسمي لها، عن إتاحة وظائف جديدة، أمام الراغبين في العمل، الأمر الذي أثار تساؤلات كثيرة عن طبيعة تلك الوظائف المعلن عنها… 

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تفاصيل وظائف مصلحة الضرائب 

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن وجود أماكن شاغرة بها، للراغبين في العمل هي: 

  • مأمور ضرائب فحص 
  • مأمور ضرائب حجز 
  • كاتب
  • خدمات معاونة

شروط التقديم على وظائف مصلحة الضرائب 

لابد أن يتوافر مجموعة من الشروط في المتقدم للحصول على الوظائف في مصلحة الضرائب المصرية هي: 

  • أن يكون المتقدم من العاملين في الجهات والمصالح الحكومية التي تخضع لأحكام قانون الخدمة المدنية
  • أن يكون المتقدم لا يزيد سن الراغب في التقدم لوظائف مأمور ضرائب/ كاتب على 38 عام
  • ألا يزيد عمر المتقدم لوظيفة «خدمات معاونة» عن 45 عام
  • على المتقدم لوظيفة  «خدمات معاونة» أن يكون من شاغلي المستوى الوظيفي الرابعة «خدمات معاونة» وما دونها وذلك للعمل في وظيفة خدمات معاونة
  • لابد الا يزيد سن المتقدم لوظيفتي مأمور ضرائب و كاتب، عن 38 عام
  • الا يزيد سن المتقدم لوظيفة خدمات معاونة عن 45 عام

الأوراق المطلوبة للتقديم على وظائف مصلحة الضرائب

أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن تعيين الموظفين الجدد المقرر قبولهم بعد اخذ موافقة الدكتور محمد معيط، وزير المالية، حيث سيتم انتداب المختارين من الجهاز الحكومي، وذلك بعد تقديمهم الأوراق المطلوبة وهي: 

  • ما يفيد موافقة جهة عمله على الندب للعمل بمصلحة الضرائب المصرية.
  • بيان حالة وظيفية معتمد من جهة عمله و مختوم بختام شعار الجمهورية، موضحاً به طبيعة العمل بالجهة التي يعمل بها والمستوى الوظيفي الحالي وتاريخ شغله والمجموعة النوعية التي يشغلها.
  • كفاية الأداء في السنتين الأخيرتين عن مرتبة ممتاز.
  • صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي الحاصل عليه.
  • صورة بطاقة الرقم القومي مدون عليها رقم التليفون.
مصلحة الضرائب المصرية وظائف مأمور ضرائب فحص خدمات معاونة مأمور ضرائب الدكتور محمد معيط وزير المالية

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