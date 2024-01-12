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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

المجلس القومي والبنك الأهلي وظائف خالية.. التفاصيل وشروط التقديم

وظائف خالية
وظائف خالية

أعلن البنك الأهلي المصري عن فتح باب التقديم لوظائفه لحديثي التخرج من خريجي 2020-2023، دون اشتراط الخبرة.
 

وظائف خالية 

وظائف البنك الأهلي
 

وكشف البنك الأهلي عن كافة التفاصيل عبر موقعه الرسمي، للتقديم لوظائف حديثي التخرج، ونوضح لكم من خلال هذا الموضوع الشروط والتخصصات المطلوبة وكيفية التقديم على وظائف البنك الأهلي. 
 

شروط وظائف البنك الأهلي 
 

شرط البنك في المتقدم لوظائف البنك الأهلي حصوله على مؤهل عالي، كما يجب أن يكون معتمد من المجلس الأعلى للجامعات.
يشترط في المتقدم لوظائف حديثي التخرج أن يكون من خريجى سنوات 2020 و2021 و2022 و2023.
ويشترط حصول المتقدم على تقدير عام تراكمي جيد أو أعلى.
لابد أن يكون المتقدم ليس له اقارب في فروع البنك من الدرجة الأولى حتى الدرجة الثالثة نسب أوحتى الدرجة الثانية مصاهرة.
يجب ألا يتخطى المتقدم للوظائف سن 28 عاما.
يجب مراعاة أن يكون محل الإقامة للمتقدم للوظائف مطابق للرقم القومي.

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الكليات المطلوبة بوظائف البنك الأهلي 
 

كليات الحاسبات والاتصالات وما يعادلها.
كليات الحقوق.
كليات التجارة بأقسامها المحاسبة والضرائب والتمويل والتسويق والإدارة والتجارة الخارجية.
كليات إدارة الأعمال بأقسامها بنوك وائتمان ومالية وموارد بشرية ونظم ومعلومات إدارية ومنشأة مالية وإدارة أعمال دولية لوجستيات وتسويق.
كليات اقتصاد وعلوم سياسية بأقسامها اقتصاد وإحصاء.
كليات تكنولوجيا المعلومات.
كليات الهندسة.

وظائف خالية 

طرق التقديم على وظائف البنك الاهلي 
 

الدخول على الموقع الرسمي. 
الضغط على أيقونة الوظائف.
ملء الاستمارة الخاصة بطلب التوظيف.

"قومي المرأة" وظائف جديدة في 11 محافظة
أعلن المجلس القومي للمرأة عن وظائف جديدة بعدد من المحافظات، هي الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، القليوبية، الدقهلية، دمياط، الأقصر، أسوان، سوهاج، أسيوط، المنيا، بني سويف.

وأوضح المجلس أن على الراغب في التقدم ملء "نموذج وظيفة مشرف أو مشرفة بمشروع الادخار والإقراض الرقمي".

وحدد المجلس 12 شرطا التقديم على الوظيفة:
يتاح التقديم للإناث والذكور من أبناء المحافظة المقدم عليها فقط.
حاصل على مؤهل جامعى.
مهارات في التخطيط والتدريب والقيادة والمتابعة اليومية.
القدرة على التحرك بسهولة والعمل الميدانى والسفر إلى القاهرة والمحافظات الأخرى.
القدرة على العمل فى فريق وتحت ضغط.
الرغبة والقدرة على التعلم المستمر.
مهارات استخدام برامج الكمبيوتر المختلفة.
أن يكون المتقدم من أبوين مصريين.
أن لا يكون للمتقدم أقارب يعملون بالمجلس القومى للمرأة أو أحد أعضائه.
يفضل من لهم خبرة بمشروع مماثل.
يخضع المرشحون للوظيفة لفترة اختبار أولية.
الالتزام بتفاصيل التقديم، واستيفاء للشروط المطلوبة، يدخل في تقييم الحصول على الوظيفة.

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