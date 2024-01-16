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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

15 ألف دولار.. فرص عمل جديدة فى السفارة الأمريكية بالقاهرة

الدولار
الدولار

يسعى الكثير من المواطنين، إلى البحث عن فرص عمل مميزة وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلي وظيفة نائب مشرف الشحن فضلا عن فرص عمل مساعد تنسيق محتوي براتب يصل ل15 ألف دولار سنويا.

فرص عمل السفارة الأمريكية


وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى نائب مشرف الشحن بمرتب يصل إلى إلى  12,379 دولار أمريكي.

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وأوضحت السفارة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن التفاصيل والشروط والمؤهلات المطلوبة حيث أن اخر موعد للتقديم 18/01/2024 ويحصل الملتحق بالوظيفة على راتب مادي 12,379 دولار .

و تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية.

ووفقا السفارة الأمريكية بالقاهرة يجب أن يكون المرشحون قادرين على بدء العمل بعد استلام تصريح الوكالة.

ويحصل الملتحق بالوظيفة المعلنة فى السفارة الأمريكية بالقاهرة علي راتب  12,379 دولارًا أمريكيًا/في السنة .

موعد التقديم علي فرص عمل السفارة الأمريكية


ويتم فتح باب  التقديم علي فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة حتي يوم 18 يناير 2024.

 طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية


ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل  السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.


كما تتوافر أيضا فرص عمل داخل السفارة الأمريكية كمساعد تنسيق المحتوى الاستراتيجي (منسق إدارة المجتمع) حيث تشجع السفارة كل من النساء والرجال على التقدم لهذا المنصب. 

وتسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية وذلك بمرتب مادي يبلغ 15,300 دولار أمريكي/سنويًا.

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وكانت السفارة الأمريكية بالقاهرة سبق وأعلنت عن حاجتها أيضا إلي  (مساعد المشاركة العامة) براتب سنوي يبلغ 10 دولار علي أن يتم التقديم على الوظائف المعلنة فى 18 يناير 2024 كحد أقصي .

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