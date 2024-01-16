أخبار التعليم.. طرق التقديم في تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة 2024..البحث العلمي تعقد ورشة عمل بعنوان "فرص ومجالات زيادة المكون المحلى في الهيكل الصناعى المصري".. اليوم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



المعهد القومى لعلوم الليزر يعلن عن قبول دفعة جديدة | تفاصيل

يعلن المعهد القومي لعلوم الليزر عن قبول دفعة جديدة لطلبة الدراسات العليا (دبلوم-ماجستير-دكتوراه الفلسفة) بنظام الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ طبقاً للقواعد المعلنة بالمعهد.

طرق التقديم في تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة 2024

تنسيق الجامعات الاهلية والخاصة 2024 ، انطلقت السبت 13 يناير، عملية تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بـ الجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجاري ، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات لمدة أسبوعين.



جامعة حلوان تطلق رابط التسجيل ببرنامج التعليم الدولي

أعلنت جامعة حلوان، عن بدء التقدم لبرامج الماجستير والدراسات العليا خلال يناير 2024، والتي من أهمها، فتح باب التقدم للدفعة الرابعة عشرة لبرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي (INEMA) والذي تمنحه جامعتي حلوان بجمهورية مصر العربية، ولودفيسبرج للتربية بألمانيا.



تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية كليات تقبل بـ 60%

انطلق تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية والذي يترقبه عدد كبير من الطلاب بعد أن أعلن المجلس الأعلى لـ الجامعات الخاصة والأهلية موافقته على بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.



البحث العلمي تعقد ورشة عمل بعنوان " فرص ومجالات زيادة المكون المحلى في الهيكل الصناعى المصري".. اليوم



أعلنت أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور محمود محمد صقر رئيس الأكاديمية وفى إطار أعمال المجالس النوعية - مجلس بحوث العلوم الإقتصادية والإدارية، عن عقد ورشة عمل بعنوان " فرص ومجالات زيادة المكون المحلى في الهيكل الصناعى المصري"، وذلك غدا يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 فى الساعة التاسعة صباحا 2024 بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالأكاديمية.

تصحيح المفاهيم حول الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي.. محاضرة توعوية بآداب عين شمس

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس ندوة توعوية بعنوان : " تصحيح المفاهيم الخاطئة وإزالة العوائق النفسية حول الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي" وذلك بالتعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي ومؤسسة بهية.