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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طرق التقديم في تنسيق الجامعات الاهلية والخاصة 2024

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

تنسيق الجامعات الاهلية والخاصة 2024 ، انطلقت السبت 13 يناير، عملية تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بـ الجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الجاري ، بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات لمدة أسبوعين.

وتبدأ الجامعات الخاصة والأهلية قبول الطلاب، ضمن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية من خلال الموقع الرسمي لكل جامعة، ويتم قبول طلاب الثانوية العامة بالمجموع الأعلى بعد التقديم، وأيضا أسبقية التقدم ضمن تنسيق الجامعات الخاصة 2023، ولا بد أن يحصل الطالب على الحد الأدنى للقبول، المعلن من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

تفاصيل الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية 2023

تفاصيل الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية 2023 والذي ينطبق على التيرم الثاني، حيث جاءت الحدود الدنيا لـ تنسيق الجامعات الأهلية والخاصة 2023 على النحو التالي:

  • كلية الطب  80% في عدد من الجامعات و77% في جامعات أخرى ووصل إلى 75% في بعض كليات الطب.
  • كلية علوم الكمبيوتر 60%.
  • كلية الصيدلة جاء بنسبة 72% في عدد من الكليات  و71% في كليات أخري ووصل الي 70% في بعض كليات الصيدلة.
  • كلية طب الأسنان جاء بنسبة 78% في عدد من الكليات و76% في كليات أخري ووصل إلى 74% في بعض كليات طب الأسنان.
  • كلية علاج طبيعي  بنسبة 76%  في عدد من الكليات  و74% في كليات أخري ووصل إلى 73% في بعض كليات العلاج.
  • كلية هندسة جاء بنسبة 68% في عدد من الكليات و65 % في كليات أخرى ووصل إلى 65% في بعض كليات الصيدلة.

في حين جاء الحد الأدنى لعدد من الكليات بنسبة 53%، وهي تكنولوجيا العلوم الصحية، العلوم الأساسية، الفنون التطبيقية، الإعلام، اللغات والترجمة، الاقتصاد والإدارة، التربية، العلوم الاجتماعية، السياحة والفنادق، الحقوق والقانون، التمريض، الآثار، علوم سينمائية.

نتيجة تنسيق الجامعات الأهلية 2023-2024

و هناك خطوات للاستعلام عن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 عن طريق عدة خطوات:.

الخطوة الأولى: ترسل الجامعة الأهلية التي نسق في برامجها الطلاب خلال التنسيق الإلكتروني، رسالة نصية عبر خط التليفون المحمول المسجل، خلال خطوات التسجيل تخبره بالقبول والتوجه لاستكمال الأوراق وسداد المصروفات.

أما الخطوة الثانية لمعرفة الطالب أو الطالبة القبول في الجامعة الأهلية التي نسقوا بها كالأتي:

-على الطالب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني للجامعة الأهلية التي نسق بها.

- على الطالب تسجيل الدخول باستخدام رقم الجلوس والرقم السري لشهادة الثانوية العامة.

-يعرف الطالب مباشرة نتيجة القبول من عدمه ويقوم الطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية من الموقع، والتوجه مباشرة إلى مقر الجامعة الأهلية لاستكمال الأوراق.

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