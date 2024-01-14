عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر قوائم الجامعات الخاصة والأهلية في تنسيق 2024

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية في الترم الثاني 2024.. يبحث العديد من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الحالي، عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024.

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العليم ، أن الحدود الدنيا نفس التي تقدم بها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، حيث بدأ التقديم يوم السبت 13يناير 2024 ولمدة أسبوعين.
 

رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة للترم الثاني

أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، عن رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة 2023، حيث يمكن للطلاب التسجيل من هنــــا، للتقديم، ضمن ضوابط  التقديم للجامعات الأهلية والخاصة وإتاحة الالتحاق بكل الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم الإلكتروني.
 

الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للترم الثاني 2024

أوضح مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه سيتم تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالكليات الخاصة والأهلية بذات الحدود الدنيا الخاصة الفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم للجامعات الخاصة والأهلية.
 

قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات. 

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط. 

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.

الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني:

الطب البشري: 80%

طب الأسنان: 78%

العلاج الطبيعي: 76%

الصيدلة: 72%

الطب البيطري: 68%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 60%

التكنولوجيا الحيوية: 53%

التمريض: 53%

القانون: 53%

الإعلام: 53%

الفنون التطبيقية: 53%

اللغات والترجمة: 53%

الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر الجامعات الأهلية المعتمدة الفصل الدراسي الأول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد مباراة منتخب مصر مع موزمبيق في أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

إبراهيم سعيد يفتح النار علي فيتوريا بسبب مشاركة هذا اللاعب مع المنتخب

اتفرج في بيتك|قناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وموزمبيق

عيب عليكم.. رسالة نارية من أحمد موسى لمحمد صلاح بعد أداء المنتخب

الفار ينقذ الفراعنة| مصر تتعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة أمام موزمبيق بأمم إفريقيا

فستان جريء.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها رفقة أحمد الفيشاوي

شوبير يكشف مفاجأة عن صفقة الأهلي الجديدة

بيان عاجل من إسرائيل بشأن يحيي السنوار واستعادة الرهائن

ترشيحاتنا

أمى تركت لى فلوس لجهازى هل يدخل فى الميراث؟.. أمين الفتوى يجيب

ننشر قوائم الجامعات الخاصة والأهلية في تنسيق 2024

مؤكدا موقف إيران تجاه الفلسطينيين..رئيسي: الهجمات ضد اليمن كشفت طبيعة أمريكا العدوانية

جيش الاحتلال يرد على خطاب حسن نصرالله بشأن الحرب ضد إسرائيل

هاتريك فينيسيوس| ريال مدريد يضرب برشلونة في نهائي السوبر الإسباني بالشوط الأول

بيدلعوا العلم!| إليسا ونانسي عجرم في امتحان بجامعة الإسكندرية.. وتحقيق عاجل بالواقعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هوت شورت وفساتين بدون بطانة.. شاهد أجرأ إطلالات هيفاء وهبي

دون مكياج وبشعر غامق.. ريم مصطفى تثير الجدل بظهورها الأخير| شاهد

بسبب الحرب في غزة.. شاهد ما فعلته طبيبة أوكرانية

دوامات الموت.. سر نفوق 3 ملايين نحلة فجأة في كاليفورنيا

فيديو

هبقى ساجد في البوستر بتاعه.. محمد رمضان يتحدث عن تجسيد حياة محمد صلاح

نانسي صلاح تمازح زملائها من داخل كواليس مسلسل حدوتة منسية |فيديو

كانت الـ دي جي|ابنة تامر حسني تشعل أجواء حفله الأخير .. فيديو

20 مليار جنيه أرباح.. العاصمة الإدارية وفرت آلاف فرص العمل للشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب: تمكين المرأة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فاروق حسني.. المُبدع دائمًا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: زواج المعاق ذهنيا

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الحوادث الجوية.. قواعد من التحليل وعلم من الإجراءات

اﻟﻤﺰﻳﺪ