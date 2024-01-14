ننشر قوائم الجامعات الخاصة والأهلية في تنسيق 2024

تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية في الترم الثاني 2024.. يبحث العديد من الطلاب غير الملتحقين بالجامعات للعام الدراسي الحالي، عن تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2024.

أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العليم ، أن الحدود الدنيا نفس التي تقدم بها الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول، حيث بدأ التقديم يوم السبت 13يناير 2024 ولمدة أسبوعين.



رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة للترم الثاني

أعلن مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، عن رابط التقديم الإلكتروني للجامعات الأهلية والخاصة 2023، حيث يمكن للطلاب التسجيل من هنــــا، للتقديم، ضمن ضوابط التقديم للجامعات الأهلية والخاصة وإتاحة الالتحاق بكل الجامعات الخاصة والأهلية من خلال التقديم الإلكتروني.



الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية للترم الثاني 2024

أوضح مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، أنه سيتم تلقي طلبات الراغبين في الالتحاق بالكليات الخاصة والأهلية بذات الحدود الدنيا الخاصة الفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم للجامعات الخاصة والأهلية.



قائمة الجامعات الأهلية المعتمدة في مصر

1. جامعة الملك سلمان الدولية.

2. جامعة العلمين الدولية.

3. جامعة الجلالة.

4. جامعة المنصورة الجديدة.

5. الجامعة المصرية للتعلم الإلكترونى الأهلية.

6. جامعة النيل الأهلية.

7. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر.

8. جامعة مصر للمعلوماتية.

9. جامعة حلوان الأهلية.

10. جامعة المنصورة الأهلية.

11. جامعة بنها الأهلية.

12. جامعة المنوفية الأهلية.

13. جامعة بني سويف الأهلية.

14. جامعة أسيوط الأهلية.

15. جامعة جنوب الوادي الأهلية.

16. جامعة المنيا الأهلية.

17. جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

18. جامعة الإسكندرية الأهلية.

19. جامعة الزقازيق الأهلية.

20. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

قائمة الجامعات الخاصة المعتمدة في مصر

1. جامعة 6 أكتوبر.

2. جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب.

3. جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

4. جامعة مصر الدولية.

5. الجامعة الألمانية بالقاهرة.

6. جامعة الأهرام الكندية.

7. الجامعة البريطانية في مصر.

8. الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات.

9. جامعة سيناء.

10. جامعة فاروس بالإسكندرية.

11. جامعة النهضة ببنى سويف.

12. جامعة المستقبل.

13. الجامعة المصرية الروسية.

14. جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا بجمصة.

15. جامعة هليوبوليس.

16. جامعة الجيزة الجديدة.

17. جامعة دراية بالمنيا.

18. جامعة بدر.

19. جامعة حورس.

20. جامعة المصرية الصينية.

21. جامعة ميريت.

22. جامعة سفنكس.

23. جامعة السلام.

24. جامعة بدر بأسيوط.

25. جامعة الصالحية الجديدة.

26. جامعة الحياة.

27. جامعة مايو.

الحدود الدنيا للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية التيرم الثاني:

الطب البشري: 80%

طب الأسنان: 78%

العلاج الطبيعي: 76%

الصيدلة: 72%

الطب البيطري: 68%

الهندسة: 68%

علوم الحاسب: 60%

التكنولوجيا الحيوية: 53%

التمريض: 53%

القانون: 53%

الإعلام: 53%

الفنون التطبيقية: 53%

اللغات والترجمة: 53%