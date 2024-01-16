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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تصحيح المفاهيم حول الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي.. محاضرة توعوية بآداب عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الآداب جامعة عين شمس ندوة توعوية بعنوان : " تصحيح المفاهيم الخاطئة وإزالة العوائق النفسية حول الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي" وذلك بالتعاون مع مؤسسة فاهم للدعم النفسي ومؤسسة بهية.

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وتقام الندوة يوم الثلاثاء الموافق 16 يناير 2024 الساعة الحادية عشر صباحًا بقاعة المؤتمرات بكلية الاداب جامعة عين شمس.

 

وتأتي الندوة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة  حنان كامل عميدة كلية الآداب، وإشراف الدكتورة  حنان محمد سالم وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وتحرص جامعة عين شمس على العديد من الفعاليات والأنشطة لتحقيق دورها في خدمة المجتمع ، من خلال نشر الوعي الصحي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب والموظفين ، لتصحيح المفاهيم الخاطئة وإزالة العوائق النفسية حول الكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

واستقبلت اليوم الأحد الموافق ١٤ يناير مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية بمستشفيات جامعة عين شمس ، الفريق الطبي البريطاني المتخصص في جراحات الشريان الأورطي، وذلك برعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية .

وتم عقد الإجتماع الأول عقب وصول الفريق الطبي من مستشفيات "رويال برومبتون وهارفيلد" بقيادة الدكتورة أولريش روزندال "إستشاري جراحة القلب والرئيس السريري لوحدة الشريان الأورطي بمستشفى رويال برومبتون"، وحضر لقاء الاستقبال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس السابق، والدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس والدكتور محمد الغنام مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية.

وأوضح الدكتور محمود المتيني في كلمته خلال الإجتماع أنه سعيد للغاية لنجاح البروتوكول بين الجانبين حيث أنه يتابع عن كثب مجريات تنفيذه بفخر وإعتزاز، مؤكداً أن ذلك التعاون يزيد من اكتساب الخبرات لدى الجانبين، موجها الشكر لكافة العاملين على إنجاح البروتوكول متمنياً أن يستمر لفترات أطول حتى وبعد إنتهاء مدة البروتوكول.

 

كلية الاداب جامعة عين شمس ندوة توعوية تصحيح المفاهيم الخاطئة Jobs Education

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