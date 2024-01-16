المعهد القومي لعلوم الليزر يعلن عن قبول دفعة جديدة.. تفاصيل

أعلن المعهد القومي لعلوم الليزر عن قبول دفعة جديدة لطلبة الدراسات العليا (دبلوم-ماجستير-دكتوراه الفلسفة) بنظام الساعات المعتمدة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ طبقاً للقواعد المعلنة بالمعهد.

وأوضح المعهد أن الطلبات تقدم باسم عميد المعهد حتى الخميس ٨-٢-٢٠٢٤

جامعة القاهرة

افتتح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، عددا من مشروعات التجديدات بكلية طب قصر العيني، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة الجامعة للعمل على تحديث بنيتها التحتية وتطوير مباني الجامعة وكلياتها، وذلك بحضور الدكتور حسام صلاح عميد الكلية، والوكلاء وأعضاء مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور فتحي خضير عميد كلية الطب سابقًا.

وتابع الدكتور محمد الخشت، أن عمليات التطوير والتحديث بمستشفيات جامعة القاهرة تتم وفق أحدث الوسائل والنظم الطبية وطبقًا للمعايير العالمية، وتضمنت عملية التحديث تجديد وحدة الرنين المغناطيسي بقسم الأشعة وشراء جهاز رنين مغناطيسي بمواصفات عالية بتكلفة بلغت 12 مليون و 785 ألف، وتخدم الوحدة المرضى المجاني المحجوزين بالأقسام الداخلية بالمستشفيات، ومرضي العيادات الخارجية، والتعاقدات ومنها جامعة القاهرة ( أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، ومستشفى الطلبة، والتأمين الصحي، ونفقة الدولة)، مشيرًا إلى أن جهاز الرنين يقدم الخدمة لأكثر من 25 ألف حالة سنويًا ويساهم في سرعة عمل الفحوصات ومعرفة التشخيص الصحيح والدقيق للمرضى لوضع الخطط العلاجية المناسبة لحالتهم، ولافتًا أن وحدة الرنين الجديدة أفادت المرضي الذين يعانون من الاختناق في الأماكن المغلقة نظرًا لما يتمتع به جهاز الرنين بمواصفات عالية منها زيادة نسبة القطر من 60 إلى 70 سم.

كما افتتح الدكتور محمد الخشت، تجديد وحدة فحص المرأة بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية، وتضمنت شراء جهاز فحص الثدي بوحدة فحص صحة المرأة بقسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بتكلفة بلغت حوالي 326 ألف دولار، لتقديم الخدمات المتعلقة بفحص جميع مرضي أورام الثدي باستخدام جهاز السونار أو بالأشعة العادية (ماموجرافي)، وأخذ جميع العينات الخاصة بمرضي أورام الثدي وإرسالها للمعمل الذي تم إنشائه لهذا الغرض بالمستشفيات، مشيرًا إلى أن الوحدة تقدم خدماتها لأكثر من 10950 حالة سنويًا سواء ممن تم حجزهم داخل المستشفيات أو من مرضي العيادات الخارجية التابعين لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية لصحة المرأة.