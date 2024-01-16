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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تطلق رابط التسجيل ببرنامج التعليم الدولي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان، عن بدء التقدم لبرامج الماجستير والدراسات العليا خلال يناير 2024، والتي من أهمها، فتح باب التقدم للدفعة الرابعة عشرة لبرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي (INEMA) والذي تمنحه جامعتي حلوان بجمهورية مصر العربية، ولودفيسبرج للتربية بألمانيا.

وأشارت إدارة البرنامج إلى أنه يمكن لراغبي الالتحاق ببرنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي، الحصول على المزيد من المعلومات إلكترونيا، من خلال الموقع الرسمي للبرنامج عبر الرابط التالي اضغط هنا.

وأوضحت أنه يمكن لراغبي الالتحاق بالبرنامج، التواصل مع إدارة البرنامج، عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

وكشفت الجامعة عن أنه جرى تصميم البرنامج ليجمع بين الدراسة الحضورية وجها لوجه، والتعليم عن بعد، ويسمح نظام البرنامج للمشاركين بالعمل في أثناء الدراسة حيث يعتبر البرنامج أن العمل له تأثير مباشر على الدراسة بالبرنامج.

ونظمت وحدة إدارة المشروعات بالتعاون مع مكتب المنح والتعاون الدولي ندوة للتعريف بمصادر التمويل المحلية والدولية للمشروعات البحثية التنموية وطرق التقدم لها وذلك لشباب الباحثين وأعضاء هيئة التدريس بكليات خارج الحرم الجامعي، وتشرفت كلية الفنون التطبيقية باستضافة الندوة، التى عقدت تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ويأتي ذلك تماشيا مع سياسة الجامعة والتخطيط لزيادة مواردها وبناء على توجيهات مجلس الجامعة.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على دعم إدارة الجامعة للمشروعات البحثية التنموية التي تستهدف حل مشكلات فعلية بالمجتمع. كما دعا للاستفادة من فرصة تلاقي أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين من كليات مختلفة للبدء في طرح أفكار مشروعات بحثية تنموية بينية.

كما أوضح الدكتور عماد أبو الدهب دعم الجامعة للباحثين للحصول على فرص تمويل للمشروعات البحثية التنموية من خلال تقديم الدعم الكامل من وحدة إدارة المشروعات ومكتب المنح والتعاون الدولي.

ونظمت الندوة بإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية المستضيفة للندوة، بالتعاون مع قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي بالكلية تحت إشراف الدكتورة ايمان ابو طالب.  

وحاضر بالندوة الدكتور رضوان عبد الحميد مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، ا.م.د. محمد عصام المدير السابق لمكتب المنح الدولية والمشروعات الدولية بالجامعة وتم إلقاء الضوء على أهم فرص التمويل للمشروعات البحثية وأجريت مناقشات مع الحضور من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين عن أهم المعوقات التي تواجه الباحثين.

كما تم طرح مقترحات لحل المشكلات من قبل المحاضرين، وشارك في الحضور ممثلين لكليات الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة،  التربية الفنية، التربية الموسيقية، الاقتصاد المنزلي، السياحة والفنادق، علوم الرياضة بنين، علوم الرياضة بنات، هندسة المطرية، والتكنولوجيا والتعليم.

Jobs Education إدارة التعليم الدولي التعاون الدولي التعليم عن بعد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة

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