راتب سنوي 470 ألف جنيه .. آخر فرصة للتقديم فى وظائف السفارة الأمريكية

يسعي الكثير من المواطنين إلي البحث عن فرص عمل و وظائف مميزة وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلي منسق الصحافة والإعلام.

فرص عمل و وظائف داخل السفارة الأمريكية

وتتوافر فرص عمل و وظائف داخل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى منسق الصحافة والإعلام بمرتب يصل إلى 15,300 دولار أمريكي سنويًا بما يعادل 470 ألف جنيه سنويا.

تفاصيل فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة

وتتوافر فرص عمل منسق الصحافة والإعلام (المنح) لدي السفارة الأمريكية بالقاهرة حيث تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية و يجب أن يكون المرشحون قادرين على بدء العمل بعد استلام تصريح الوكالة.

رواتب فرص عمل السفارة الأمريكية

ويحصل الملتحقين بالوظيفة علي مرتب مادي يبلغ 15,300 دولار أمريكي سنويًا داخل السفارة بالقاهرة حيث إن آخر موعد للتقديم على الوظيفة المعلنة اليوم 10/1/2024.

طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية



ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.

وظائف خاليه في السفارة الأمريكية

وكانت سبق وأعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة الحاجة إلى مشرف الإسكان بمرتب 15,300 دولار أمريكي في السنة بسفارة أمريكا القاهرة.

وتتوافر أيضا داخل السفارة الأمريكية بالقاهرة فرصة عمل مساعد الجوازات والمواطنة حيث تبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة، مصر عن المتقدمين المؤهلين والمؤهلين لشغل منصب مساعد قنصلي (مستوى التدريب). سيتم تحديد الدرجة/الخطوة النهائية من قبل واشنطن بدوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

ويحصل الملتحق بالوظيفة المعلنة فى سفارة أمريكا بالقاهرة علي مرتب مادي يبلغ 12,379 دولارًا أمريكيًا -في السنة داخل سفارة أمريكا بالقاهرة بدوام كامل .

ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة التقديم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالسفارة.