نشارككم أحزانكم.. السفارة الأمريكية تنعي أمير الكويت

نعت السفارة الأمريكية في الكويت، اليوم السبت، وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي رحل عن عمر ناهز 68 عاما.

وقالت السفارة الأمريكية في الكويت "نتقدم بخالص التعازي إلى عائلة الأمير وإلى الشعب الكويتي بوفاة المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد".

وأضافت السفارة الأمريكية في بيانها المنشور عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس": نشارككم أحزانكم بهذا المصاب الأليم كما نحيي مساهماته الجليلة في تطوير وتقدم بلاده.

وأعلنت إذاعة الكويت في وقت سابق من اليوم السبت، خبر وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي: "ببالغ الحزن والأسى ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت".

وولد أمير الكويت الشيخ نَواف الأحمد الجابر الصباح في الخامس والعشرين من يونيو 1937 حيث تولي قيادة البلاد منذ 29 سبتمبر 2020 حيث يعد الأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال من المملكة المتحدة.