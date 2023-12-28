الحق قدم.. فرص عمل داخل السفارة الأمريكية برواتب ضخمة

يسعى الكثير من الشباب للبحث عن فرص عمل مميزة، وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة، أعلنت حاجتها إلي وظائف سائقين ومشرف توريد برواتب ضخمة ومجزية.

فرص عمل داخل السفارة الأمريكية

وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة الأمريكية عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى سائقين بمرتب يصل إلى 12,379 دولار سنويا بما يعادل 382 ألف جنيه سنويا.

تفاصيل فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة

وتتوافر فرص عمل مساعد تنسيق الموارد (المنح) لدي السفارة الأمريكية بالقاهرة حيث تسعى سفارة الولايات المتحدة فى مصر إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية و يجب أن يكون المرشحون قادرين على بدء العمل بعد استلام تصريح الوكالة.

ويحصل الملتحقين بالوظيفة علي مرتب مادي يبلغ 12,379 دولارًا أمريكيًا/في السنة داخل السفارة الأمريكية بالقاهرة حيث إن آخر موعد للتقديم على الوظيفة المعلنة اليوم الخميس الموافق 28/12/2023.

فرص عمل مساعد قنصلي بالسفارة الأمريكية



وتتوافر أيضا داخل السفارة الأمريكية بالقاهرة فرصة عمل مساعد قنصلي حيث تبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة، مصر عن المتقدمين المؤهلين والمؤهلين لشغل منصب مساعد قنصلي (مستوى التدريب). سيتم تحديد الدرجة/الخطوة النهائية من قبل واشنطن بدوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

ويحصل الملتحق بالوظيفة المعلنة داخل سفارة أمريكا بالقاهرة علي مرتب مادي يبلغ 40,488 دولارًا أمريكيًا -في السنة داخل سفارة أمريكا بالقاهرة بدوام كامل حيث أن آخر فرصة للتقديم على الوظائف المعلنة 01/01/2024.



طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية



ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل السفارة الأمريكية بالقاهرة الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة وسيتم القبول وفق الشروط الواجب توافرها في المتقدم.

ويحصل الملتحقون بالعمل لدي السفارة الأمريكية بالقاهرة علي مرتبات مادي مميز يختلف وفقا للمسمي الوظيفي.