عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مقابلات شخصية للمتقدمين للحصول على فرص عمل لخريجي الجامعة بالمنوفية

صدى البلد

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية مقابلات شخصية للفتيات من خريجى الجامعة والمتقدمين للحصول على فرص عمل بالتعاون مع جامعة المنوفية، فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين فى هذا الشأن، حيث بلغ عدد المتقدمين 15 من الفتيات الأوائل على الجامعة.

 تم استعراض الوظائف المتاحة على الخريجات لاختيار الأنسب منها، وذلك ضمن المقابلات الشخصية المستمرة على مدار الأسبوع، من أجل توفير فرص العمل اللائقة والمناسبة لهم، بما يتلاءم مع مؤهلاتهم الدراسية، وذلك فى ضوء جهود المديرية لتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى التى تعمل فى نطاق المحافظة، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة .

وأوضح سعد عبد الحميد مدير المديرية، أن تلك المقابلات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين فى المحافظات داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى وتفعيل دور أجهزة المديريات فى تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الشركات والمصانع فى كافة التخصصات.

 

 وأضاف مدير المديرية أنه بالتنسيق والتعاون مع شركات المناطق الصناعية ،وبجهود إدارات التشغيل بصفة دورية يستمر العمل على توفير مزيد من فرص العمل للشباب الحقيقية واللائقة ومتابعة تشغيل الشباب بها من خلال المناطق والمكاتب التابعة لها ، المنتشرة فى كافة مراكز المحافظة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ودعم العمل والإنتاج بالكوادر البشرية المؤهلة.

1
1
2
2
3
3

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير.. تفاصيل

بيان من نقابة الموسيقيين حول أغنية روبي "3 ساعات متواصلة"

ترشيحاتنا

وزير الخارجية لنظيره الإيراني: نؤكد ضرورة إنشاء آلية أممية لدخول المساعدات لغزة

السوبر المصري.. كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

وقف إطلاق النار.. أبو الغيط: اتفاق الأطراف اليمنية خطوة إيجابية تبعث الأمل

تفاصيل مصرع ضابط بارز بالحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على دمشق

بعد مباراة طويلة.. فيوتشر يتأهل لنهائي بطولة السوبر على حساب بيراميدز

«يا قوم أليس لي ملك مصر».. اعرف أسرار الآية 51 وأنهار فرعون الواردة فيها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد ميلادها.. تعرف على حلم ريم مصطفى وعلاقة سعاد حسنى به.. ورأيها فى عمليات التجميل

عيد ميلادها|ابن غادة عادل يلومها بسبب مشهد جريء.. و25 صورة أثارت الجدل

جمال شعبان: النهجان خلال ارتداء الشراب أو الحذاء.. عرض لمرض خطير

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

فيديو

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

"بحب المحشي".. نسرين طافش توضح سبب فشل زيجات الفنانين

حصاد 2023| أعمال فنية وحملات تبرع.. كيف دعم نجوم الفن الفضية الفلسطينية؟

تخفيف الأحمال وموعد انتهاء قطع التيار وإجراءات الحكومة.. تغطية خاصة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ