مقابلات شخصية للمتقدمين للحصول على فرص عمل لخريجي الجامعة بالمنوفية

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية مقابلات شخصية للفتيات من خريجى الجامعة والمتقدمين للحصول على فرص عمل بالتعاون مع جامعة المنوفية، فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين فى هذا الشأن، حيث بلغ عدد المتقدمين 15 من الفتيات الأوائل على الجامعة.

تم استعراض الوظائف المتاحة على الخريجات لاختيار الأنسب منها، وذلك ضمن المقابلات الشخصية المستمرة على مدار الأسبوع، من أجل توفير فرص العمل اللائقة والمناسبة لهم، بما يتلاءم مع مؤهلاتهم الدراسية، وذلك فى ضوء جهود المديرية لتوفير فرص العمل اللائقة للشباب من الجنسين بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى التى تعمل فى نطاق المحافظة، تحت إشراف الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة .

وأوضح سعد عبد الحميد مدير المديرية، أن تلك المقابلات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتوفير مزيد من فرص العمل للشباب من الجنسين فى المحافظات داخل منشآت القطاع الخاص والاستثمارى وتفعيل دور أجهزة المديريات فى تحقيق هذا الهدف بالتعاون مع الشركات والمصانع فى كافة التخصصات.

وأضاف مدير المديرية أنه بالتنسيق والتعاون مع شركات المناطق الصناعية ،وبجهود إدارات التشغيل بصفة دورية يستمر العمل على توفير مزيد من فرص العمل للشباب الحقيقية واللائقة ومتابعة تشغيل الشباب بها من خلال المناطق والمكاتب التابعة لها ، المنتشرة فى كافة مراكز المحافظة بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ودعم العمل والإنتاج بالكوادر البشرية المؤهلة.

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