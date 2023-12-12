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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مليون جنيه سنويا.. آخر فرصة للتقديم في وظائف السفارة الأمريكية

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من المواطنين إلي البحث عن فرص عمل مميزة وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلي منصب مساعد قنصلي .

فرص عمل السفارة الأمريكية


وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى منصب مساعد قنصلي  بمرتب يصل إلى إلى  45,290 دولار أمريكي أي مايقرب من مليون 350 ألف جنيه .

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بمرتب 12 ألف دولار سنويا.. فرص عمل في السفارة الأمريكية

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راتب يصل ل 10 ألف دولار..آخر فرصة للتقديم فى وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

وأعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة، عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن وظائف خالية للراغبين في العمل بمنصب مساعد قنصلي حيث أن آخر يوم للتقديم هو  اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

شروط التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية

يصل مرتب الملتحق ب فرص عمل السفارة الأمريكية إلى 45,290 دولار أمريكي، وعليه هناك مجموعة من الخطوات المطلوبة من أجل التقديم علي تلك الفرص .

ويحصل الملتحق بوظائف السفارة الأمريكية علي مجموعة من المميزات حيث تبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة، مصر عن المتقدمين المؤهلين والمؤهلين لشغل منصب مساعد قنصلي بدوام كامل 40 ساعة / أسبوع.

ويحصل الملتحق بالوظيفة علي مرتب 45,290 دولارًا أمريكيًا/في السنة بدوام كامل  أي بما يقرب من 1350000 جنيها حيث أن آخر فرص للتقديم علي الوظيفة 12/12/2023.


فرص عمل السفارة الأمريكية

كما تتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى مساعد الأصوات الناشئة بمرتب يصل إلى إلى  12,379 دولار أمريكي.

وأوضحت السفارة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن التفاصيل والشروط والمؤهلات المطلوبة حيث أن اخر موعد للتقديم 12/12/2023 ويحصل الملتحق بالوظيفة على راتب مادي 12,379 دولار

وظائف السفارة الأمريكية بالقاهرة

كما تتوافر فرصة عمل كمساعد تنسيق المحتوى الاستراتيجي (منسق الإنتاج الرقمي) حيث تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع و يجب أن يكون المرشحون قادرين على بدء العملبعد استلام تصريح الوكالة حيث يحصل الملتحق علي راتب مادي كبير يبلغ 12,379 دولارًا أمريكيًا/في السنة.

وتتوفر فرص العمل داخل السفارة الأمريكية  بالقاهرة ويتم غلق باب التقديم فى الوظيفه المعلنة 13/12/2023.

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بمرتب 15,300 دولار .. فرص عمل بالسفارة الأمريكية

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طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية


ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل  السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.

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