بمرتب 15,300 دولار .. فرص عمل بالسفارة الأمريكية

يسعي الكثير من المواطنين إلي البحث عن فرص عمل مميزة وعليه فإن السفارة الأمريكية بالقاهرة أعلنت عن حاجتها إلي وظيفة فاحص القسيمة الإشرافية.

فرص عمل بالسفارة الأمريكية



وتتوافر فرص عمل السفارة الأمريكية في القاهرة حيث أعلنت السفارة عبر موقعها الرسمي الحاجة إلى فاحص القسيمة الإشرافية بمرتب يصل إلى إلى 15,300 دولار أمريكي.

وأوضحت السفارة عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن التفاصيل والشروط والمؤهلات المطلوبة حيث أن اخر موعد للتقديم 13/12/2023 ويحصل الملتحق بالوظيفة على راتب مادي 15,300 دولار

شروط وظائف السفارة الأمريكية

وتشجع سفارة أمريكا بالقاهرة كل من النساء والرجال على التقدم لمنصب فاحص القسيمة الإشرافية حيث تسعى سفارة الولايات المتحدة إلى إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغزض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية.

و تبحث بعثة الولايات المتحدة في القاهرة، عن المتقدمين المؤهلين لشغل منصب فاحص القسيمة الإشرافية بمرتب مادي يبلغ 15,300 دولار أمريكي/سنويًا حيث ينتهي التقديم على الوظيفة المعلنة فى 13/12/2023.





وظائف شاغره فى السفارة الأمريكية

وتتوافر فرص عمل دهان داخل سفارة أمريكا بالقاهرة حيث تشجع السفارة كل من النساء والرجال على التقدم لهذا المنصب و إيجاد قوة عاملة متنوعة تتمتع بفرص متساوية للجميع بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي أو العمر أو الإعاقة أو الانتماء السياسي أو الحالة الاجتماعية.

وأكدت السفارة الأمريكية بالقاهرة ضرورة أن يكون المرشحون قادرين على بدء العمل بعد استلام تصريح الوكالة وذلك بمرتب مادي كبير يبلغ 6,639 دولارًا أمريكيًا في السنة

وتتوفر فرص العمل داخل سفارة أمريكا بالقاهرة ويتم غلق باب التقديم فى الوظيفه المعلنة 19/12/2023 .



طريقة التقديم على فرص عمل السفارة الأمريكية



ويمكن للمواطنين الراغبين فى الحصول على فرص عمل السفارة الأمريكية الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بها، واختيار الوظيفة المطلوبة، وإدخال جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتقديم على الوظيفة.