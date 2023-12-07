العمل من المنزل .. وظائف خالية برواتب مجزية قدم الآن

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن توافر وظائف خالية بمرتبات مجزية، على أن يكون من المقيمين في مدن «القاهرة، والمنصورة، وطنطا، والزقازيق والمحلة»، بالاضافة إلي إعلانها لبعض الوظائف التي يتم العمل بها من المنزل، للطلبة والخريجين برواتب مجزية وتأمين طبي واجتماعي.

وظائف خالية برواتب مجزية قدم الان

وتوفر شركة اتصال وظائف جديدة للتعيين، حيث تتيح فرص عمل من المنزل، وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر فيس بوك.



فرص عمل من المنزل برواتب مجزية



كول سنتر لشركة بيكو

متطلبات الوظيفة

يفضل امتلاك كمبيوتر يمتلك مهارات التواصل أقصى سن للتقديم 35 عاما تقبل الوظائف المتاحة طلبة وخريجين جيد في استعمال برامج الأوفيس

الحقوق والمميزات

تأمين طبي واجتماعي تأمينات طبية واجتماعية شيفتات متغيرة الإجازة الأسبوعية يومين (متغيرين) الراتب 2000 جنيه العمل من المنزل

وظائف

كيفية التقديم على وظائف الشباب والرياضة



وعلى الراغبين في التقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية

https://forms.office.com/r/Kz1fX3xSQ8

الوظائف الخالية

- وظيفة عامل دليفري. - وظيفة مدير مطعم أو مساعد مدير مطعم على أن يشترط أن يكون لديه خبرة في مجال الفاست فود من 3 إلى 5 سنوات. - مساعد شيف أو مقدم خدمة ولا يشترط الخبرة.

شروط وظائف الشباب والرياضة

- أن تتراوح سنه بين 18 إلى 40 عاما. - أن يكون من المقيمين في «القاهرة، المنصورة، طنطا، الزقازيق والمحلة». - بالنسبة لوظيفة عامل الدليفري، أن يكون لديه رخصة قيادة ودراجة نارية. - أن يكون المتقدم طالبا أو خريج «موقف التجنيد».

الرواتب والمميزات للوظائف الخالية



يمنح المطعم راتبا لعضو الفريق يبدأ من 3000 إلى 3500 جنيه

يمنح لمنصب المدير أو مساعد المدير راتبا يتراوح بين 7 حتى 9 آلاف جنيه

يمنح المطعم للدليفري راتب 3000 جنيه

كما يوفر سكن للمغتربين

ويمنح المطعم للعاملين به وجبة مجانية يوميا

ويوم واحد إجازة أسبوعيا

وإجازات سنوية

كما يمنح تأمين طبي خاص وتأمين اجتماعي.

طرق التقديم لوظائف الشباب والرياضة

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف الخالية من الشباب والرياضة، الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة واختيار المنشور الخاص بالوظائف والدخول منه إلى الاستمارة الخاصة بالوظائف لملء البيانات المطلوبة.