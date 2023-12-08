عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

7000 جنيه شهريا.. فرص عمل للشباب.. اعرف المميزات

فرص عمل
فرص عمل

يسعي العديد من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت يعينهم وعليه تعلن وزارة الشباب والرياضة عن فرص عمل تتناسب مع الشباب والمؤهلات الحاصلين عليها.

فرص عمل الشباب والرياضة


فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب وشركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، إذ يتم تنظيم اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى مجموعات الهايبر ماركت الشهيرة.

txt

وظائف خالية للمعلمين والإداريين| سجّل الآن للعمل بفريق جودة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

txt

العمل من المنزل .. وظائف خالية برواتب مجزية قدم الآن

وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة فى إحدى مجموعات الهايبر ماركت الشهيرة، والتي توفر راتب مادي جيد يصل إلي 7000 جنيه شهريا .

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة

وتشمل تخصصات فرص عمل وزارة الشباب والرياضة المطلوبة فى احدي سلسل الهايبر ماركت المشهورة بمنطقة قليوب ما يلي :-

- الحاجة إلي مدير.

- مساعد مدير.

- الحاجة إلى سوبر فايزر.

- كاشير.

- مطلوب بائع شرقي وبائع غربي.

- بائعة.

- عضو فريق.

- ستيورد.

- فرد أمن.

وتتوافر تلم الفرص بقليوب حيث يتم إتاحة الفرصة للخريجين فقط الحاصلين على مؤهل عالي ومتوسط وفوق المتوسط ومع ضرورة توافر خبرة من سنة إلى 3 سنوات في كل وظيفة.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة 


- المرتب: من 3000 إلى 7000 «علي حسب كل وظيفة».

- تأمين طبي وتأمين اجتماعي

فرص عمل للمؤهلات العليا

كما تتوافر فرص عمل فى احدي شركات الهايبر الشهيرة والتي يمكن لجميع المواطنين التقديم عليها وتتضمن ما يلي :-

- الحاجة إلى مساعد كاشير.

- الحاجة إلي مشرف خدمة عملاء.

- بيع مباشر.

- مسئول مخازن.

- شيفات.

- موظف أمن.

- جزار بلدي.

- خدمات عامة.

- صيانة «سباك - حداد - كهرباء - تبريد وتكييف».

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- الحصول على مرتبات مجزية.

-  يوجد فرص للترقي.

- تأمين اجتماعي.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

- يشترط للتقديم الحصول على مؤهلات عليا.

-  وأيضا مؤهلات متوسطة.

txt

بمرتب 12 ألف دولار سنويا.. فرص عمل في السفارة الأمريكية

txt

راتب مادي 9000 جنيه.. فرص عمل لن تتكرر للشباب| تفاصيل

-  يمكن للطلبة التقديم على الوظائف الشاغرة

- بدون مؤهل لعمال الخدمات.

- موقف واضح من التجنيد للخريجين.

فرص عمل وظائف خالية فرص عمل الشباب والرياضة أماكن فرص عمل الشباب والرياضة تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة فرص عمل للشباب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

حق الزمالك .. زيزو يوافق على الرحيل للدوري السعودي |تفاصيل

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

كاش.. تطور عاجل في غرامة لشبونة مع الزمالك.. والأباتشي يجدد موسمين

الأمطار الرعدية تعود على الوجه البحري|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

جردوهم من ملابسهم.. حقيقة صور وفيديوهات اعتقال منفذي “طوفان الأقصى”

عاجل.. وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي

موضوعات متعلقة

العمل من المنزل .. وظائف خالية برواتب مجزية قدم الآن

وظائف خالية بـ سكك حديد مصر .. قدم الآن

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من مصر لمخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان غزة قسريًا

تحذير خطير.. نداء عاجل من الخارجية الفلسطينية إلى المجتمع الدولي وأمريكا

شلل نصفي واعتزال.. أنجلينا جولي تطلق تصريحات نارية في آخر ظهور

محي الدين :تحقيق أهداف المناخ والتنمية يتطلب العمل وفق جداول زمنية محددة

ضربة جديدة للدولار.. 3 تحركات حكومية لإنهاء أزمة الأخضر ومبلغ ضخم قادم

عاجل.. بوتين يعلن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الروسية في 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

فستان أسماء جلال في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل| سعره خرافي

رحيل شقيق أحمد حلمي.. تعرف على أسباب الوفاة

بالجينز اللافت.. غادة عبد الرازق تستعرض أناقتها| شاهد

فيديو

مقطع فيديو لشابة أمريكية تكشف الوجه القبيح لإسرائيل .. شاهد

فيديو يثير الجدل لشاب يهودي حول قتل الأطفال الفلسطينيين

يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: ادّاين وازرع.. ولا تِدّاين وتبلع

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع العربي الاسرائيلي وقناة بنما

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

اﻟﻤﺰﻳﺪ