7000 جنيه شهريا.. فرص عمل للشباب.. اعرف المميزات

يسعي العديد من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت يعينهم وعليه تعلن وزارة الشباب والرياضة عن فرص عمل تتناسب مع الشباب والمؤهلات الحاصلين عليها.

فرص عمل الشباب والرياضة



فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب وشركة مايكروسوفت، ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر، إذ يتم تنظيم اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى مجموعات الهايبر ماركت الشهيرة.

وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة فى إحدى مجموعات الهايبر ماركت الشهيرة، والتي توفر راتب مادي جيد يصل إلي 7000 جنيه شهريا .

تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة

وتشمل تخصصات فرص عمل وزارة الشباب والرياضة المطلوبة فى احدي سلسل الهايبر ماركت المشهورة بمنطقة قليوب ما يلي :-

- الحاجة إلي مدير.

- مساعد مدير.

- الحاجة إلى سوبر فايزر.

- كاشير.

- مطلوب بائع شرقي وبائع غربي.

- بائعة.

- عضو فريق.

- ستيورد.

- فرد أمن.

وتتوافر تلم الفرص بقليوب حيث يتم إتاحة الفرصة للخريجين فقط الحاصلين على مؤهل عالي ومتوسط وفوق المتوسط ومع ضرورة توافر خبرة من سنة إلى 3 سنوات في كل وظيفة.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة



- المرتب: من 3000 إلى 7000 «علي حسب كل وظيفة».

- تأمين طبي وتأمين اجتماعي

فرص عمل للمؤهلات العليا

كما تتوافر فرص عمل فى احدي شركات الهايبر الشهيرة والتي يمكن لجميع المواطنين التقديم عليها وتتضمن ما يلي :-

- الحاجة إلى مساعد كاشير.

- الحاجة إلي مشرف خدمة عملاء.

- بيع مباشر.

- مسئول مخازن.

- شيفات.

- موظف أمن.

- جزار بلدي.

- خدمات عامة.

- صيانة «سباك - حداد - كهرباء - تبريد وتكييف».

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- الحصول على مرتبات مجزية.

- يوجد فرص للترقي.

- تأمين اجتماعي.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

- يشترط للتقديم الحصول على مؤهلات عليا.

- وأيضا مؤهلات متوسطة.

- يمكن للطلبة التقديم على الوظائف الشاغرة

- بدون مؤهل لعمال الخدمات.

- موقف واضح من التجنيد للخريجين.