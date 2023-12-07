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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وظائف خالية للمعلمين والإداريين| سجّل الآن للعمل بفريق جودة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

مدارس التكنولوجيا
مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح باب التقدم للمعلمين والإداريين للالتحاق بفريق الجودة المركزي في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعمل بنظام المأمورية أوالانتداب، وذلك خلال الفترة من اليوم حتى 14/12/2023، عبر هذا الرابط

. https://forms.gle/pf5MSYP6JoHe3rVm6

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن ذلك يأتي فى اطار حرص وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على تحقيق معايير الجودة داخل مدارس التكنولوجيا التطبيقية بما يماشى ورؤية مصر 2030 والحصول على اعتماد الجودة لمدارسها ، من خلال الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص للحفاظ على جودة المدراس والعملية التعليمية بها، والتى تهدف إلى تكوين منظومة تعليمية متكاملة تطبق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، وقادرة على تطوير التعليم الفني بمصر وجعله يواكب أفضل النظم التعليمية بالعالم.

شروط العمل في فريق جودة مدارس التكنولوجيا التطبيقية 

  • السن: لا يزيد عن 50 سنة.
  • المؤهل: مؤهل عالي مناسب (يفضل الحاصلين على دراسات عليا).
  • الخبرة: يفضل من لديه خبرة في مجال الجودة.
  • إجادة استخدام الحاسب الآلي ويفضل اجادة اللغة الإنجليزية

و يتاح التقدم للعاملين بالمدارس الحكومية والحكومية لغات والإدارات والمديريات التعليمية - ويفضل من التعليم الفنى )

مميزات العمل بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية

كما أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هناك مميزات للعمل بوحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، من بينها: العمـل في بيئة تعـليمية حديثـة تـقوم على التـطوير المستمـر والشامل، وتدريب تقني مستمر عالي الجـودة على أيدي خبراء معتمدين، وفـرص للـحصول على خـبـرات عملية عديدة تساهم في بناء مركز علمي متميز، وحوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء. وأن الوظائف شملت جميع التخصصات الفنية والثقافية والادارية.

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سوف يتم التواصل مع المتقدمين عبر الهاتف بعد غلق باب التقدم مباشرة، لتحديد مواعيد الاختبارات والمقابلات الشخصية، والذي يعد اجتيازها ضرورة أساسية للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويمكن لمن يهمه الأمر الآن  التقدم للالتحاق بفريق الجودة المركزي في مدارس التكنولوجيا التطبيقية للعمل بنظام المأمورية أوالانتداب من خلال التسجيل على هذا الرابط :

https://forms.gle/pf5MSYP6JoHe3rVm6

وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم الجودة مدارس التكنولوجيا التطبيقية مدارس التكنولوجيا التطبيقية

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