راتب مادي 9000 جنيه.. فرص عمل لن تتكرر للشباب| تفاصيل

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة تتناسب مع تخصصاتهم والمؤهلات الحاصلين عليها ، وعليه تعلن دائما وزارة الشباب والرياضة عن وظائف مختلفة ومتعددة.

فرص عمل الشباب والرياضة

فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وتأتى الوظائف المتاحة بإحدى الشركات المالكة لسلاسل مطاعم كبرى، لجميع المؤهلات برواتب مجزية.

تخصصات وظائف وزارة الشباب والرياضة



وتتضمن تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة التي أعلنتها الإدارة المركزية لتمكين الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة ما يلي :-

- وظيفة مدير مطعم أو مساعد مدير مطعم على أن يشترط أن يكون لديه خبرة في مجال الفاست فود من 3 إلى 5 سنوات.

- وظفية مساعد شيف أو مقدم خدمة ولا يشترط الخبرة.

- وظيفة عامل دليفري.

شروط وظائف الشباب والرياضة

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم على الوظائف المعلنة في أحد المطاعم بمرتبات مجزية، والتي يلزم أم يكون المقيمين في مدن «القاهرة، والمنصورة، وطنطا، والزقازيق والمحلة».

وتشمل شروط فرص عمل الشباب والرياضة والتي أعلنت عنها عبر صفحتها على فيس بوك، كما يلي :-



- بالنسبة لوظيفة عامل الدليفري، أن يكون لديه رخصة قيادة ودراجة نارية.

- كما يشترط أن يكون المتقدم طالبا أو خريج «موقف التجنيد».

- كما تتضمن الشروط أن يكون سنه يتراوح بين 18 إلى 40 عاما.

- أن يكون من المقيمين في «القاهرة، المنصورة، طنطا، الزقازيق والمحلة».

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة



ويحصل الملتحق بالوظائف المعلنة على مجموعة من المميزات التي تتضمن راتبا لعضو الفريق يبدأ من 3000 إلى 3500 جنيه، ويمنح لمنصب المدير أو مساعد المدير راتبا يتراوح بين 7 حتى 9 آلاف جنيه، ويمنح المطعم للدليفري راتب 3000 جنيه، كما يوفر سكن للمغتربين.

ويمنح المطعم للعاملين به وجبة مجانية يوميا، ويوم واحد إجازة أسبوعيا، وإجازات سنوية، كما يمنح تأمين طبي خاص وتأمين اجتماعي.

طرق التقديم لوظائف الشباب والرياضة



ويمكن للمواطنين في التقديم على فرص العمل المعلنة الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة واختيار المنشور الخاص بالوظائف والدخول منه إلى الاستمارة الخاصة بالوظائف لملء البيانات المطلوبة.