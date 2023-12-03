براتب يصل 9 آلاف جنيه.. فرص عمل للشباب بتلك الوظائف

يبحث عدد كبير من الراغبين في العمل عن الوظائف التي أعلنتها وزارتا العمل والشباب والرياضة للمؤهلات العليا، في إطار حرص الوزارتين على توفير فرص عمل تكون مناسبة برواتب مجزية.

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة توافر وظائف خالية في أحد المطاعم بمرتبات مجزية، علي أن يكون من المقيمين في مدن «القاهرة، والمنصورة، وطنطا، والزقازيق والمحلة».

الوظائف الخالية

- وظيفة عامل دليفري. - وظيفة مدير مطعم أو مساعد مدير مطعم على أن يشترط أن يكون لديه خبرة في مجال الفاست فود من 3 إلى 5 سنوات. - وظفية مساعد شيف أو مقدم خدمة ولا يشترط الخبرة.

شروط وظائف الشباب والرياضة

- أن يكون سنه يتراوح بين 18 إلى 40 عاما. - أن يكون من المقيمين في «القاهرة، المنصورة، طنطا، الزقازيق والمحلة». - بالنسبة لوظيفة عامل الدليفري، أن يكون لديه رخصة قيادة ودراجة نارية. - أن يكون المتقدم طالبا أو خريج «موقف التجنيد».

الرواتب والمميزات للوظائف الخالية



يمنح المطعم راتبا لعضو الفريق يبدأ من 3000 إلى 3500 جنيه

يمنح لمنصب المدير أو مساعد المدير راتبا يتراوح بين 7 حتى 9 آلاف جنيه

يمنح المطعم للدليفري راتب 3000 جنيه

كما يوفر سكن للمغتربين

ويمنح المطعم للعاملين به وجبة مجانية يوميا

ويوم واحد إجازة أسبوعيا

وإجازات سنوية

كما يمنح تأمين طبي خاص وتأمين اجتماعي.

طرق التقديم لوظائف الشباب والرياضة

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف الخالية من الشباب والرياضة

الدخول إلى الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة واختيار المنشور الخاص بالوظائف والدخول منه إلى الاستمارة الخاصة بالوظائف لملء البيانات المطلوبة.

وظائف خالية



وظائف خالية برواتب تصل إلى 15 ألف جنيه، الفرصة متاحة الآن للتقديم في 75 شركة متواجدة في 15 محافظة بها 7376 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات.

طريقة التقديم

من خلال الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة أو من خلال مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان، عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت، لافتة إلى أن الوظائف الخالية متوفرة في العديد من المحافظات منها كل من القاهرة، والجيزة ، وأسيوط ، والوادى الجديد، والمنيا، والإسماعيلية ، و بورسعيد، وسوهاج ،والإسكندرية ، والسويس، والشرقية، والدقهلية ، والغربية ،والمنوفية، والقليوبية.

التخصصات المطلوبة



معلمين جميع التخصصات،وسكرتارية، ومشرفي إنتاج.

أفراد أمن ، ووسطاء تأمين، وكافة أعمال الفندقة،

عمال خياطة بكافة الأقسام ، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

صيدلى، ومساعد صيدلى، ومحضر أدوية.

ممرضات، ومترجمين لغة صينية، ومحاسبين.

مندوبين مبيعات وتوصيل، وطباخين، ومهندسين كهرباء.

إنتاج وميكانيكا، ومساعد مدير مصنع.

