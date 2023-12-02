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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مرتبات مجزية.. فرص عمل مش هتتكرر | اعرف الشروط

وظائف
وظائف

تسعي الحكومة ووزارتها المختلفة والهيئات التابعة لها من توفير فرص عمل للشباب وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص وعليه تعلن  وزارة الشباب والرياضة متمثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب. بالاعلان بشكل دوري عن وظائف شاغرة.

مبادرة توظيف مصر


وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد  اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

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بمرتب 15 ألف جنيه.. فرص عمل لن تتكرر للشباب

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فرص عمل برواتب مجزية بتلك المحافظات

فرص عمل الشباب والرياضة


فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية، وذلك في إحدى الشركات الطبية للعمل في وظائف إدارية، على أن يكون مقر العمل في الجيزة،  حيث يحصل الملتحق بالعمل علي مجموعة من الحقوق والمميزات المختلفة.


شروط فرص عمل الشباب والرياضة

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل الوظائف المعلنة من قبل وزارة الشباب والرياضة والتي تتضمن مايلي :-

- تتضمن فرص عمل الشباب والرياضة والرياضة مكان العمل في الجيزة.

- تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالريوس.

- كما يشترط فى الوظائف المعلنة أن يكون لديه ما لا يقل عن 15 إلى 20 سنة من الخبرة.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

ويحصل الملتحق بالوظائف المعلنة من قبل وزارة الشباب والرياضة علي مجموعة من المميزات التي توفرها الشركة وتشمل مايلي :- 

- تتضمن مميزات الالتحاق بالوظائف المعلنة منح الشركة للعاملين مرتبات مجزية.

- كما تتضمن ساعات العمل اليومية تصل إلى 9 ساعات.

- و توفر الشركة للعاملين بها تأمين اجتماعي وطبي.

- كما تمنح الشركة العاملين بها يومين إجازة من أيام الأسبوع.

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طريقة التقديم علي الوظائف المعلنة


ويمكن للمواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلنة الدخول للصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة واختيار المنشور الخاص بالوظائف والدخول منه الي الاستمارة الخاصة بالوظائف لملء البيانات المطلوبة، أو إرسال السيرة الذاتية عبر الإيميل الموضح بالمنشور على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة علي الفيس بوك.

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