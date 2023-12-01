بشرى سارة لهؤلاء| وظائف خالية بوزارة الكهرباء.. التخصصات والشروط كاملة

أعلنت وزارة الكهرباء من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر عن وظائف جديدة تتضمن وظائف لمهندسين وإخصائي حاسبات ونظم معلومات وكيميائيين وفنيين.

وزارة الكهرباء

تفاصيل وشروط وظائف شركة الكهرباء

قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر إنها بصدد تعيين مهندسي كهرباء قوى ومهندسي ميكانيكا ومهندسي اتصالات وإلكترونيات ومهندسين مدني ومعماري ومهندسي كيمياء، على أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة بتقدير جيد على الأقل، مع امتلاك مهارة "MS otfice" كحد أدنى وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، مع القيد بنقابة المهندسين، ويفضل الحاصلون على دورات تدريبية في مجال العمل.

وظائف خريجي نظم ومعلومات

وبالنسبة لمهندسي الحاسبات ونظم المعلومات، فيشترط أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة الحاسبات ونظم المعلومات أو بكالوريوس حاسبات ومعلومات بتقدير تراكمي جيد على الأقل، مع إجادة اللغة العربية تحدثا وكتابة والقيد في نقابة المهندسين أو نقابة العلميين، ويفضل أن يكون حاصلا على دورات تدريبية في مجال العمل.

تفاصيل وظائف الكميائيون بوزارة الكهرباء

أما الكميائيون، سواء كيمياء عامة أو كيمياء خاصة، للعمل في محطات إنتاج الكهرباء، فيشترط أن يكون حاصلا على بكالوريوس علوم بتقدير تراكمي جيد على الأقل، مهارة "MS otfice" كحد أدنى وإجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة مع القيد بنقابة المهندسين أو نقابة العلميين، مع تفضيل الحاصلين على دورات تدريبية في المعالجات الكيميائية وعلوم البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة.

شروط تعيين فنيي الكهرباء بالوزارة

ولفتت الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أنه بالنسبة لشروط تعيين فنيي الكهرباء، فإنه مطلوب تعيين فنيي كهرباء قوى وميكانيكا وأجهزة وتحكم وتشكيل معادن ولحام وتبريد وتكييف ومساحة وكيمياء، فانه يلزم أن يكون حاصلا على دبلوم فني صناعي ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو معهد إعداد فنيين فوق متوسط من أحد المعاهد الفنية المعتمدة، وألا تقل الدرجة الحاصل عليها المتقدم عن جيد أو 65% من الدرجة الكلية، مع تفضيل إجادة اللغة الإنجليزية والعمل على الحاسب الآلي والحاصلين على دورات تدريبية.

الأعمار المطلوبة في تلك الوظائف

وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أنه يشترط بالنسبة للوظائف الخاصة بالمهندسين والكيميائي ألا يتجاوز الـ30 عاما، وبالنسبة للفنيين 28 عاما، وأن يكون مصريا أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء منها، وألا يكون سبق الحكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

الشركة القابضة لكهرباء مصر

شروط الوظائف الجديدة بالشركة القابضة لكهرباء مصر

وأوضحت الشركة أنه يتم التقديم طبقا لبعض الشروط الخاصة بكل وظيفة، إضافة إلى الاشتراطات العامة وتشمل:

- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف (مهندس- أخصائي - كيميائي) عن ٣٠ عاما، ولوظيفة فني عن ٢٨ عاما خلال فترة الإعلان.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها.

- ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة.

- اجتياز الاختبارات الفنية، والسلوكية، والمقابلة الشخصية، والكشف الطبي ‏قبل التعيين.