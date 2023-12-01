عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بشرى سارة لهؤلاء| وظائف خالية بوزارة الكهرباء.. التخصصات والشروط كاملة

صدى البلد

أعلنت وزارة الكهرباء من خلال الشركة القابضة لكهرباء مصر عن وظائف جديدة تتضمن وظائف لمهندسين وإخصائي حاسبات ونظم معلومات وكيميائيين وفنيين.

مواقع هامة - هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
وزارة الكهرباء 

تفاصيل وشروط وظائف شركة الكهرباء 

قالت الشركة القابضة لكهرباء مصر إنها بصدد تعيين مهندسي كهرباء قوى ومهندسي ميكانيكا ومهندسي اتصالات وإلكترونيات ومهندسين مدني ومعماري ومهندسي كيمياء، على أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس الهندسة بتقدير جيد على الأقل، مع امتلاك مهارة "MS otfice" كحد أدنى وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، مع القيد بنقابة المهندسين، ويفضل الحاصلون على دورات تدريبية في مجال العمل.

وظائف خريجي نظم ومعلومات 

وبالنسبة لمهندسي الحاسبات ونظم المعلومات، فيشترط أن يكون المتقدم حاصلا على بكالوريوس هندسة الحاسبات ونظم المعلومات أو بكالوريوس حاسبات ومعلومات بتقدير تراكمي جيد على الأقل، مع إجادة اللغة العربية تحدثا وكتابة والقيد في نقابة المهندسين أو نقابة العلميين، ويفضل أن يكون حاصلا على دورات تدريبية في مجال العمل.

تفاصيل وظائف الكميائيون بوزارة الكهرباء  

أما الكميائيون، سواء كيمياء عامة أو كيمياء خاصة، للعمل في محطات إنتاج الكهرباء، فيشترط أن يكون حاصلا على بكالوريوس علوم بتقدير تراكمي جيد على الأقل، مهارة "MS otfice" كحد أدنى وإجادة اللغة الانجليزية تحدثا وكتابة مع القيد بنقابة المهندسين أو نقابة العلميين، مع تفضيل الحاصلين على دورات تدريبية في المعالجات الكيميائية وعلوم البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة.

توافد الجالية المصرية بنيويورك على السفارة للتصويت بانتخابات الرئاسة.. فيديو

ممثل الجالية المصرية في الكويت: نستعد للانتخابات الرئاسية 2024 منذ شهرين

شروط تعيين فنيي الكهرباء بالوزارة 

ولفتت الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أنه بالنسبة لشروط تعيين فنيي الكهرباء، فإنه مطلوب تعيين فنيي كهرباء قوى وميكانيكا وأجهزة وتحكم وتشكيل معادن ولحام وتبريد وتكييف ومساحة وكيمياء، فانه يلزم أن يكون حاصلا على دبلوم فني صناعي ثلاث سنوات أو خمس سنوات أو معهد إعداد فنيين فوق متوسط من أحد المعاهد الفنية المعتمدة، وألا تقل الدرجة الحاصل عليها المتقدم عن جيد أو 65% من الدرجة الكلية، مع تفضيل إجادة اللغة الإنجليزية والعمل على الحاسب الآلي والحاصلين على دورات تدريبية.

الأعمار المطلوبة في تلك الوظائف 

وأشارت الشركة القابضة لكهرباء مصر إلى أنه يشترط بالنسبة للوظائف الخاصة بالمهندسين والكيميائي ألا يتجاوز الـ30 عاما، وبالنسبة للفنيين 28 عاما، وأن يكون مصريا أدى الخدمة العسكرية أو حصل على إعفاء منها، وألا يكون سبق الحكم عليه في قضية مخلة بالشرف والأمانة.

الصفحة الرسمية لشركة الخدمات الطبية - وزارة الكهرباء و الطاقة
الشركة القابضة لكهرباء مصر

شروط الوظائف الجديدة بالشركة القابضة لكهرباء مصر

وأوضحت الشركة أنه يتم التقديم طبقا لبعض الشروط الخاصة بكل وظيفة، إضافة إلى الاشتراطات العامة وتشمل:
- ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف (مهندس- أخصائي - كيميائي) عن ٣٠ عاما، ولوظيفة فني عن ٢٨ عاما خلال فترة الإعلان. 
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأدى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها. 
- ألا يكون قد سبق الحكم على المتقدم بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة.
- اجتياز الاختبارات الفنية، والسلوكية، والمقابلة الشخصية، والكشف الطبي ‏قبل التعيين.

 

 

 

تفاصيل وظائف الكميائيون بوزارة الكهرباء وظائف خريجي نظم ومعلومات تفاصيل وشروط وظائف شركة الكهرباء شروط تعيين فنيي الكهرباء بالوزارة الأعمار المطلوبة في تلك الوظائف شروط الوظائف الجديدة بالشركة القابضة لكهرباء مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

مصر تعلن أسفها لكسر هدنة غزة.. ولا صحة لقصف إسرائيل لمعبر رفح

ترشيحاتنا

155 إصابة بين الجماهير خلال مباراة الهلال والنصر بالدوري السعودي.. تفاصيل

بسام راضي: إقبال المصريين في إيطاليا على التصويت بالانتخابات الرئاسية جيد

سبب غلق سيراليون لجان التصويت مبكرا أمام المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024

خرج عن شعوره بهذا الفعل.. جماهير الهلال تستفز رونالدو عقب ديربي الرياض

عاجل.. ننشر بنود توقيع أحمد فتوح لـ الأهلي بداية من الموسم المقبل

الحكومة الهولندية توافق على استحواذ Nexperia الصينية على شركة الرقائق Nowi 


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لفستان نادين نسيب نجيم في مهرجان البحر الأحمر

ملوخية في الفصل|مشهد لا يتكرر سوى بالأفلام..ماذا يحدث بإدارة ميت غمر التعليمية

بشرى سارة لهؤلاء| وظائف خالية بوزارة الكهرباء.. التخصصات والشروط كاملة

بفستان أبيض مرصع.. كارمن سليمان بإطلالة لافتة في مهرجان البحر الأحمر

فيديو

تفاصيل درامية.. قصة أسير إسرائيلي روسي الجنسية لدى حماس

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ