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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ممثل الجالية المصرية في الكويت: نستعد للانتخابات الرئاسية 2024 منذ شهرين

التصويت للإنتخابات
التصويت للإنتخابات

قال نايف عثمان، ممثل الجالية المصرية في الكويت، إن الجالية تستعد للانتخابات الرئاسية 2024 منذ نحو شهرين، ولديهم وعيا كاملا بإجراءات التصويت.

وأضاف نايف عثمان، ممثل الجالية المصرية في الكويت، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “دي ام سي”، أن أفراد الجالية المصرية حريصون على المشاركة في الانتخابات الرئاسية؛ ليثبتوا للعالم أن مصر تتقدم وفي تحسن مستمر.

وأشار نايف عثمان، ممثل الجالية المصرية في الكويت، إلى أن الحرص على المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية؛ يأتي لإثبات أيضا أن شعب مصر يسعى لتحقيق التقدم، لافتا إلى أن السفارة المصرية تواصلت مع الجالية المصرية بالكويت؛ لتعريفهم كل ما يتعلق بالانتخابات. 

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