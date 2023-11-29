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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

وظائف بقطاع البترول اعرف الشروط والأوراق.. قدم الآن

وظائف خالية
وظائف خالية

وظائف للبترول للمهندسين .. يبحث عدد كبير جدا من المواطنين ، عن الوظائف الخالية التي أعلنتها الشركة العامة للبترول لحاجتها لشغل 22 وظيفة لحديث التخرج بدون خبرة سابقة في تخصصات مختلفة، وذلك للعمل بالمركز الرئيسي وحقول الشركة المختلفة.

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الشروط المطلوبة للتقديم بالشركة العامة للبترول

وحددت الشركة العامة للبترول بعض الشروط المطلوبة للتقديم على الوظائف وهى:

-إحضار مايثبت الموقف من الخدمة العسكرية أو الخدمة العامة.

-اجتياز تدريب لمدة سنة ببداية أجر المستوى الأول، بالإضافة إلى البدلات والحوافز المقررة.

-أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس الهندسة قسم البترول دفعة 2019 وما بعدها.

- أن يكون المتقدم حاصل على تقدير جيد على الأقل.

المستندات المطلوبة لوظائف الشركة العامة للبترول

  1. شهادة القيد بنقابة المهندسين أو كارنيه ساري.
  2. شهادة الميلاد.
  3. المؤهل الدراسي.
  4. بطاقة الرقم القومي.

آخر موعد للتقديم على الوظائف


أعلنت الشركة الشركة العامة للبترول عن أنَّ آخر موعد للتقديم على الوظائف وهو يوم 7 من شهر ديسمبر المقبل 2023.

الوظائف المطلوبة الشركة العامة للبترول


الوظائف المطلوبة بالشركة العامة للبترول هى:

- مهندس بترول حفر.

- مهندس بترول معالجة.

- مهندس بترول إنتاج.

مهندس بترول صيانة.

مهندس بترول سلامة.

الوظائف الخالية

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الكاملة الخاصة بوظائف الشباب والرياضة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل وكيفية التقديم له، والتي جاءت كالتالي:

المحافظات المتاح فيها الوظائف الخالية

  1. بنى سويف
  2. المنيا
  3. أسيوط 
  4. سوهاج
  5. قنا
  6. الأقصر
  7. أسوان
  8. الإسكندرية
  9. دمنهور
  10.  الإسماعلية
  11. بورسعيد
  12. السويس
  13. الشرقية
  14. طنطا 
  15. المنصورة
  16. كفر الشيخ
  17. المنوفية 
  18. الفيوم

الرواتب المتاحة بالوظائف الخالية

مرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه، للعمل في شركة Transsion بوظيفة مسؤول منطقة ويشترط الخبرة فى مجال بيع الإكسسوارات الذكية والموبايلات.

كيفية التقديم بالوظائف الخالية

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية من الشباب والرياضة الدخول للصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة واختيار المنشور الخاص بالوظائف، والدخول منه إلى الاستمارة الخاصة بالوظائف لملء البيانات المطلوبة.

وظائف

الشروط المطلوبة للوظائف الخالية

  1. - أن يكون المتقدم للوظائف متفرغا بشكل تام.
  2. - أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف محدد من التجنيد.
  3. - أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عال.
  4. - أن يكون المتقدم للوظائف جيدا فى اللغة الإنجليزية.

 

مميزات الوظائف الخالية

  1. - تمنح الشركة للعاملين بها فرصا للترقية.
  2. - توفر الشركة للعاملين بها تأمينا اجتماعيا وتأمينا طبيا خاصا.
  3. - تمنح الشركة للعاملين بها راتبا ثابتا بالإضافة إلى عمولات تصل إلى 10 آلاف جنيه.
  4. - تمنح الشركة للعاملين بها 2 يوم إجازة فى الأسبوع.
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