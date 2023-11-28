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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرصة أخيرة .. التقديم على وظائف بهيئة المحطات النووية

صدى البلد

قررت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ،مد فترة تلقى طلبات الالتحاق بالوظائف الهندسية للحاصلين على بكالوريوس الهندسة التى سبق الإعلان عنها  الى  30 نوفمبر الجاري ، على أن يتم التقديم للوظائف ورفع المستندات وسداد الرسوم  إلكترونيا من خلال الموقع الإلكترونى للهيئة فقط .

 

و أضافت هيئة المحطات النووية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه سيتم تلقى طلبات الالتحاق بالوظائف من خلال موقعها الإلكتروني  https://nppa.gov.eg/employment/default .

وأوضحت الهيئة  أنه سيتم تلقى طلبات وظائف التعيين للراغبين في التقديم إلى  وظائف العلوم من 24 إلى 30 نوفمبر الجاري.

وبالنسبة للراغبين فى التقدم لوظائف التعاقد بمكافأة شاملة للدرجتين الأولى والثانية تتلقى الهيئة طلباتهم من 1 إلى 7 ديسمبر المقبل ، على أن تبدأ من اليوم التالى وحتى 14 ديسمبر تلقى طلبات الراغبين فى التقدم لوظائف التعاقد بمكافأة شاملة للدرجة الثالثة.

كما  تتلقى طلبات التقديم على وظائف درجة مدير عام من 15 وحتى 21 ديسمبر، معلنا أنه سيتم خلال الفترة من 22 وحتى 28 ديسمبر، سيتم تلقى طلبات جميع التخصصات لمن تخلفوا عن موعد التقديم.

 

وكانت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أعلنت  على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك عن  وظائف جديدة.

وأشارت  إلى أن التقديم على وظائف هيئة المحطات النووية  سوف يتم إلكترونيا في مختلف التخصصات المطلوبة على الموقع الإلكتروني للهيئة، كما أوضحت الهيئة مواعيد التقديم حسب التخصصات لمن يرغب في التقديم بها.

 

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شروط التقديم لوظائف المحطات النووية إلكترونيا


حددت هيئة المحطات النووية شروط عامة للتقديم في الوظائف المطلوبة، ومن أهمها:

يشترط في المتقدمين لجميع الوظائف ” تعيين أو تعاقد”، إلا يزيد السن حسب الوظيف كالتالي:
وظائف الدرجة الأولى لا يزيد السن عن 40 سنة
ووظائف الدرجة الثانية لا يزيد السن عن 35 سنة
أما وظائف الدرجة الثالثة لا يزيد السن عن 30 سنة
وأن يكون التقدير التراكمي جيد على الأقل
وإجادة اللغة الإنجليزية
واستيفاء جميع الشروط التي وردت في لائحة نظام العاملين في الهيئة
كما اشترطت اجتياز اختبارات التي حددتها الهيئة،
وقبول العمل في مواقع العمل المختلفة بالضبعة أو بالقاهرة أوبغيرها

 

مزايا العمل بمحطة الضبعة النووية 

قالت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن العمل بمشروع محطة الضبعة النووية يعد فرصة ذهبية للاحتكاك بالخبراء الأجانب في مجال إنشاء المحطات النووية سواء كانوا روسيين أو كوريين أو غيرهم مما يسهم في توطين التكنولوجيا النووية لدى العاملين بالهيئة وأبناء مصر علاوة على أنه يعد عنصراً مهماً في استراتيجية التنمية المستدامة في مصر، وأحد أهم المشاريع التي ستساهم وبقوة في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.


وأضافت الهيئة في بيان لها  أن هناك العديد من المزايا للعمل بمشروع محطة الضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، وهى كالآتى:

أولاً: السكن بمدينة نواة


السكن اللازم للعاملين بموقع المحطة النووية بالضبعة، حيث أنشئت الهيئة مدينة نواة السكنية وهي مدينة مجاورة لموقع المحطة النووية بالضبعة لإقامة العاملين وهي مدينة متكاملة تشتمل على كافة المباني الخدمية مثل دور العبادة ونادى رياضي اجتماعي وحضانة ومجمع محلات تجارية ووحدة صحية الى جانب المباني الخدمية الأخرى لتكامل الحياة بالمدينة، وذلك بالإضافة إلى عنصر الأمان في المدينة السكنية حيث يتواجد أفراد الأمن في كل مربع سكني بالإضافة للنقاط الشرطية وذلك لأمان العاملين بموقع المحطة النووية بالضبعة.

ثانياً: الإنتقالات


كافة المواصلات سواء داخل مدينة الضبعة للانتقال من المدينة السكنية للمكاتب الإدارية والموقع والعكس، أو خارج مدينة الضبعة إلى القاهرة والإسكندرية والعكس وغيرها من الخطوط الساحلية والزراعية لتأمين ذهاب وإياب العاملين لديها بيئة عمل مناسبة.

1 - أدوات السلامة والصحة المهنية اللازمة لأمان العاملين بموقع الضبعة ولتجنب أي مخاطر يمكن أن تحدث.

2 - ما تطلبه طبيعة العمل بنظام الورديات بموقع المحطة بالضبعة ومنها عدد مناسب من أيام الراحة وكذا وجبة عذاء يومية.

3- أجهزة الحاسب الآلي.

4- مكاتب متطورة.

ثالثاً: التدريب والتأهيل على أعلى مستوى
تطوير العاملين لديها بشكل مستمر عن طريق الالتحاق بالعديد من برامج التدريب وورش العمل سواء داخلية أو خارجية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو المنظمات الدولية والشركات الأجنبية الضالعة بالمجال وذلك لمختلف التخصصات.

رابعاً: الصحة البدنية والتأمينية


1 - الاهتمام بالصحة البدنية والحالة الصحية للعاملين لديها، وتجرى لهم بشكل دورى فحوصات وتحاليل المتابعة حالتهم الصحية لتكون دائما بأفضل حال.

2- صندوق تأمين خاص للعاملين بالهيئة يعمل على توفير العديد من المزايا التأمينية.

3- وثيقة تأمين معاش بكره والتي تتيح العديد من برامج التأمين والميزات التأمينية.

 

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