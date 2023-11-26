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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رواتب 10 آلاف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

الوظائف الخالية
الوظائف الخالية

يبحث عدد كبير جدا من الراغبين في العمل عن الوظائف التي أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية للمؤهلات العليا، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل تكون مناسبة برواتب مجزية.

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الوظائف الخالية

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الكاملة الخاصة بوظائف الشباب والرياضة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل وكيفية التقديم له، والتي جاءت كالتالي:

المحافظات المتاح فيها الوظائف الخالية

  1. بنى سويف
  2. المنيا
  3. أسيوط 
  4. سوهاج
  5. قنا
  6. الأقصر
  7. أسوان
  8. الإسكندرية
  9. دمنهور
  10.  الاسماعلية
  11. بورسعيد
  12. السويس
  13. الشرقية
  14. طنطا 
  15. المنصورة
  16. كفر الشيخ
  17. المنوفية 
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الرواتب المتاحة بالوظائف الخالية

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كيفية التقديم بالوظائف الخالية

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية من الشباب والرياضة الدخول للصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة واختيار المنشور الخاص بالوظائف، والدخول منه إلى الاستمارة الخاصة بالوظائف لملء البيانات المطلوبة.

وظائف

الشروط المطلوبة للوظائف الخالية

  1. - أن يكون المتقدم للوظائف متفرغا بشكل تام.
  2. - أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف محدد من التجنيد.
  3. - أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عال.
  4. - أن يكون المتقدم للوظائف جيدا فى اللغة الإنجليزية.

 

مميزات الوظائف الخالية

  1. - تمنح الشركة للعاملين بها فرصا للترقية.
  2. - توفر الشركة للعاملين بها تأمينا اجتماعيا وتأمينا طبيا خاصا.
  3. - تمنح الشركة للعاملين بها راتبا ثابتا بالإضافة إلى عمولات تصل إلى 10 آلاف جنيه.
  4. - تمنح الشركة للعاملين بها عدد 2 يوم إجازة فى الأسبوع.

 

 

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