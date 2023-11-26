رواتب 10 آلاف جنيه.. وظائف خالية قدم الآن

يبحث عدد كبير جدا من الراغبين في العمل عن الوظائف التي أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية للمؤهلات العليا، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل تكون مناسبة برواتب مجزية.

الوظائف الخالية

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة التفاصيل الكاملة الخاصة بوظائف الشباب والرياضة، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل وكيفية التقديم له، والتي جاءت كالتالي:

المحافظات المتاح فيها الوظائف الخالية

بنى سويف المنيا أسيوط سوهاج قنا الأقصر أسوان الإسكندرية دمنهور الاسماعلية بورسعيد السويس الشرقية طنطا المنصورة كفر الشيخ المنوفية الفيوم

الرواتب المتاحة بالوظائف الخالية

مرتبات تصل لـ10 آلاف جنيه، للعمل في شركة Transsion بوظيفة مسؤول منطقة ويشترط الخبرة فى مجال بيع الإكسسوارات الذكية والموبيلات

كيفية التقديم بالوظائف الخالية

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية من الشباب والرياضة الدخول للصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة واختيار المنشور الخاص بالوظائف، والدخول منه إلى الاستمارة الخاصة بالوظائف لملء البيانات المطلوبة.

وظائف

الشروط المطلوبة للوظائف الخالية

- أن يكون المتقدم للوظائف متفرغا بشكل تام. - أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف محدد من التجنيد. - أن يكون المتقدم للوظائف حاصلا على مؤهل عال. - أن يكون المتقدم للوظائف جيدا فى اللغة الإنجليزية.

مميزات الوظائف الخالية