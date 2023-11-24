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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وظائف جديدة | قضايا الدولة في أسبوع

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

شهدت هيئة قضايا الدولة  خلال هذا الأسبوع الثالث من شهر نوفمبر الجاري عدد من الأحداث والدورات التدريبية... وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد ما تم خلال هذا الأسبوع الجاري..

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وظيفة مندوب مساعد بالهيئة 

أكدت هيئة قضايا الدولة اغلاق التسجيل على الموقع الإلكتروني لطلبات تعيين جديدة فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023، وتم تسجيل طلبات التعيين من خلال الموقع الإلكترونى www.sla.gov.eg، خلال الفترة من يوم السبت الموافق 11/11/2023 إلى يوم 23/11/2023.

زيارة محافظ الغربية 

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي لبحث سبل التعاون المشترك بين المحافظة والهيئة بحضور لفيف من المستشارين، وخلال اللقاء بحث الطرفان، سبل التعاون المثمر والبناء بين محافظة الغربية، وهيئة قضايا الدولة، والخدمات التي تقدمها الهيئة، ومردود ذلك على الفرد، والمجتمع بشكل إيجابي ، كما ناقش، العديد من القضايا الحيوية المهمة ذات الاهتمام المشترك.

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دورة تدريبية عن الانتخابات 

عقدتفعاليات ختام الدورة التدريبية المشتركة بين الهيئة الوطنية للانتخابات ومركز الدراسات القضائية والتدريب بالهيئة للمجموعة الثانية من المذكورين، والتي عقدت بنادي مستشاري قضايا الدولة النهري بالزمالك لتعريف الأعضاء بالعملية الانتخابية وإجراءاتها .. وجاء ذلك إدراكا من  المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس قضايا الدولة لأهمية المرحلة المقبلة من تاريخ مصر الحديث وأهمية مساهمة الهيئة في الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، وتنمية الوعي الثقافي والقانوني لأعضاء الهيئة الجدد من المندوبين والمندوبين المساعدين.

بروتوكول تعاون مع «حماية المنافسة»

وقع كلا من المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني -رئيس هيئة قضايا الدولة- والدكتور محمود ممتاز -رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؛ بروتوكول تعاون، وذلك بهدف تيسير التعاون بين كلا الطرفين في مجال تبادل الخبرات الفنية والتشريعية والقانونية.

ونص بروتوكول التعاون على عقد دورات تدريبية وورش عمل دورية مشتركة متخصصة فى مجال قانون حماية المنافسة ومبادىء الحياد التنافسي، والاستفادة من الخبرات المتوافرة لدى السادة مستشارى هيئة قضايا الدولة في الأنشطة التي ينظمها الجهاز باعتباره المركز الإقليمي للأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) للتدريب على المنافسة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالإضافة إلى تبادل الانتاج العلمي سواء تمثل ذلك في دوريات أو دراسات أو تقارير أو بحوث أو مجلات أو نشرات أو غير ذلك، مما يسهم فى تعميق التعاون المشترك بين الهيئة والجهاز.

هيئة قضايا الدولة أخبار محافظة الغربية بروتوكول برتوكول تعاون الهيئة الوطنية للانتخابات

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